Singerfy cierra una ronda de financiación para poner música a los momentos más especiales de la vida

Eva Sereno Zaragoza

La startup Singerfy ha cerrado una ronda de financiación de 138.000 euros de la mano de Araban, la red de business angels de Aragón, con el fin de impulsar su actividad en España y también en países de Latinoamérica en los que ya han realizado algunas incursiones con sus canciones personalizadas para poner el toque musical a celebraciones como cumpleaños o momentos especiales llenos de mucho amor.

"Es un e-commerce de 40 canciones" para regalar para el cumpleaños, celebraciones de jubilación, la comunión... e, incluso para recuperar el amor. "Las canciones se pueden utilizar varias veces, pero se personalizan añadiendo fechas, el nombre... y son cantadas por profesionales.", según ha explicado Javier Lozano, CEO de Singerfy a elEconomista.es

Todo se realiza con la ayuda de tecnología, siendo todo el proceso digital. Además, es posible incorporar imagen y subtitular la canción elegida, entre otras opciones. "Es un regalo emocional y no material para lo que no existen muchas opciones porque sí hay webs de canciones, pero no un e-commerce. Es una alternativa para regalar", recibiendo la melodía personalizada a través del e-mail.

Singerfy ya tiene actividad en España y, ahora, el objetivo con la ronda de financiación es darse más a conocer para impulsar su actividad para lo que la ronda cerrada a través de Araban ha sido clave.

"Los fondos de inversión demandan más pruebas, más datos, validación en Estados Unidos... por lo que decidimos buscar financiación con más valor, pero menos cantidad". Para conseguir este objetivo, Araban organizó un encuentro con inversores específicamente seleccionados para Singerfy.

El resultado ha sido el cierre de esta ronda de financiación de 138.000 euros. No obstante, no solo hay socios capitalistas, sino que algunos actuarán como "angel", de manera que la startup contará con ayuda de la experiencia empresarial de un inversor, que se aplicará al crecimiento de la empresa para maximizar y optimizar su éxito y proyección.

De momento, España es el país en el que Singerfy -empresa que fue acelerada por Conector-, va a poner el foco de su actividad para "obtener más métricas y hacer pruebas con campañas localizadas en diferentes ciudades como Zaragoza".

Pero no es el único objetivo, ya que también se quiere incidir en países de Latinoamérica donde ya se han registrado ventas en, por ejemplo, Argentina, Chile o Perú. Igualmente, ha despertado interés en Estados Unidos.

Son los siguientes pasos de Singerfy, empresa que es la evolución de otra iniciativa empresarial anterior en la que se hacían canciones que se componían en exclusiva. Un negocio que tenía el problema de la escalabilidad y precios demasiado elevados. "Yo ya venía de otra startup que había salido mal y sabía como hacer las cosas".

Y así aprovechando su experiencia en el sector de la música, aunque es abogado, y la de Daniel Martín, que había impulsado esa web de composiciones personalizadas, se dio paso a Singerfy, creando ese e-commerce musical en el que no existe el problema de escalabilidad ni de precio porque las canciones son mucho más económicas.