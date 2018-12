Más de 300 tractores y centenares de agricultores claman por una agricultura "viva" y con futuro

Europa Press Zaragoza

Más de 300 tractores llegados de distintos puntos de Aragón y centenares de agricultores y ganaderos han protagonizado este miércoles una protesta en las calles de Zaragoza para exigir una agricultura "viva, activa" y con futuro en el medio rural aragonés.

La 'tractorada' ha recorrido toda la ciudad, desde el barrio de Valdespartera hasta llegar a la plaza de España y continuar junto al recorrido del tranvía, para rechazar la subida del precio del gasoil y el aumento generalizado del precio de todos los insumos que suben los costes de producción de todos los sectores agrícolas.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de UAGA, José Manuel Penella, ha advertido de que se han incrementado los costes de producción en general, dado que "en el sector agrario no todos dependen del gasóleo, los extensivos sí, pero otros no, pero todos padecen lo mismo, la falta de rentabilidad en las explotaciones, porque suben los costes de producción y los precios se estancan o bajan en muchos sectores".

Ha detallado que la renta "ha caído un 16 por ciento, hay necesidad económica y lo padece más la gente joven que se han incorporado en estos años, que tienen inversiones y que esa falta de rentabilidad les afecta más todavía", ha alertado.

Por ello, ha reclamado soluciones a las administraciones y que apliquen de forma correcta "políticas que hay ahora mismo". "Se está reformando la Política Agraria Común (PAC) y tiene ese objetivo de compensar la renta de los agricultores, pero no se utiliza bien, porque cada reforma va a parar a los que se van de la agricultura y no a los que llegan y eso es clave", ha aseverado Penella.

Usar bien la PAC

Penella ha llamado a "coger el toro por los cuernos", utilizando bien "una política que ya tienen" para caminar "hacia el modelo que defendemos, porque agricultura habrá pase lo que pase, pero suplantan el modelo de agricultores de origen familiar y profesional por grandes empresas y corporaciones con fondos de inversión y otros objetivos. Alimentos sí que habrá, pero lo que no habrá será agricultores en nuestros pueblos y en el medio rural ni quien cuide el medio ambiente", ha alertado.

"Todos podemos hacer algo", la sociedad, las administraciones y las organizaciones agrícolas, ha estimado, para cuestionar "cómo paliar la carestía que causan los costes de producción", insistiendo en la necesidad de reorientar las políticas "hacia el modelo de quienes producen alimentos y ya están en la agricultura".

En este mismo sentido, ha observado que la Unión Europea fija las políticas agrarias, pero son los estados miembros los que deciden cómo aplicar esos nueve objetivos comunes que determina Europa. "El ministerio tiene mucho que decir y las Comunidades autónomas también", ha dicho tajante.

Más de 300 tractores

Sobre la 'tractorada', que apoyan ARAGA, UAGA y UPA, José Manuel Penella ha comentado que contaban con reunir a unos 200 tractores, "pero hay más de 300, nuestras expectativas se han superado y la anécdota es que han bajado hasta de Artieda y Jaca los tractores esta noche. Terminaron su trabajo en la ganadería y a las cinco de la mañana estaban pasando por los túneles de Monrepós".

Por su parte, el secretario de Organización de UPA Aragón, Enrique Arcéiz, ha valorado que es "lógico" que el sector agrario, "ya harto de tantas injusticias", salga a la calle con su símbolo, los tractores, y ha recordado las manifestaciones que protagonizó el sector a finales de los años 70 y 80.

Arcéiz ha lamentado la "cada vez más desastrosa y catastrófica" situación del sector", por el encarecimiento de los insumos. Como ejemplo, ha mencionado que el precio de los carburantes ha aumentado un 30 por ciento con respecto al pasado año "y todo aquello que viene de derivados químicos, como los fertilizantes también".

Reivindicaciones

"Pedimos una reducción del IVA del 21 al 4 por ciento, en el IRPF de facturación del gasoil pasar del 35 al 15 por ciento y promocionar todo aquello que producimos y que se sepa en la sociedad que somos el primer eslabón de la cadena de la vida como agricultores y ganaderos, como productores de alimentos, y pedimos tener esa sensibilidad de la sociedad con nosotros".

Asimismo, las organizaciones agrarias reivindican una reducción del 15 por ciento en plásticos, del 15 por ciento en fertilizantes, controlar el precio de los insumos, unos precios "justos" y controlados en la cadena alimentaria y una PAC que defienda "el modelo social y profesional de la agricultura", así como una mejora y permanencia del plan renove.

Sobre las ayudas de la PAC, Arcéiz ha sostenido que "son cada año menores, nos están llevando a una situación de cierre de explotaciones y los jóvenes no quieren llegar al sector agrario porque hay una falta de rentabilidad en las explotaciones". "Es muy difícil que un joven inicie una actividad agrícola y ganadera de la nada, prácticamente es imposible si no hay unas ayudas que lo pongan en situación", ha sentenciado.

"Cabreo"

Por último, el vocal de la junta de ARAGA, Javier Calvete, ha incidido en que esta manifestación "viene de abajo a arriba", por impulso de esta asociación a la que después se han unido los demás sindicatos y que se organiza "por un malestar que existe desde hace muchísimo tiempo".

"Son los precios del gasoil, son los insumos, son nuestros políticos que están diciendo todos los días que el pueblo se queda vacío y que hay que dar ayudas al pueblo, pero los pueblos se quedan vacíos porque no hay una agricultura viva", ha exclamado, al apostar por "mantener los pueblos vivos con una agricultura viva y que esté activa".

Calvete ha señalado que los profesionales del sector sufren un "endeudamiento continuo". "En el año 80 comprábamos el gasoil a un precio, hoy está un 350 por ciento más caro y la venta de nuestro cereal sólo está un 30 por ciento más cara", las ayudas europeas no compensan a los agricultores y los jóvenes no quieren trabajar en el sector, además de que "los que se quedan no están recibiendo las ayudas en tiempo y forma que se han prometido".

"Lo que queremos es coger nuestros tractores y nuestras cosechadoras, labrar, sembrar, tener una fruta y unos animales los mejores del mundo", ha alegado, para concluir que estas protestas surgen "porque hay mucho cabreo".