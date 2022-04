Empresas zaragozanas se unen para frenar el abandono educativo prematuro y el paro juvenil

elEconomista Zaragoza

Un total de 18 compañías se han unido en el proyecto Coach con centros educativos y entidades sociales para mejorar el futuro de los jóvenes de Aragón mediante técnicas de coaching y mentoring.

En las últimas semanas, un total de 38 voluntarios de 18 empresas (Accenture, Adecco, Airtex Products, Algontec, BSH Electrodomésticos España,S.A., Budenheim Ibérica, Carreras Grupo Logístico, Cefa-Celulosa Fabril S.A., Clúster de Automoción de Aragón (CAAR), Serveo Servicios (Ferrovial), Fersa Bearings, Grupo Rey Ardid, Grupo UB, IQE-Industrias Químicas del Ebro, KPMG, NTT Data Spain, Renfe, SGS TECNOS S.A), han mentorizado, orientado y ayudado a 42 jóvenes procedentes de cuatro entidades sociales e institutos de la ciudad (Fundación Federico Ozanam, Fundación Rey Ardid, Grupo San Valero, IES José Manuel Blecua).

Esta línea de trabajo se ha llevado en el marco de la décima edición del Proyecto Coach de la Fundación Exit en Zaragoza con el fin de coordinar esfuerzos para orientar y motivar a los jóvenes a continuar con sus estudios y formación. En Aragón, la tasa de abandono escolar temprano se encuentra en un 12,4% (INE, enero 2022) superando el 9,7% de la Unión Europea de acuerdo con los datos de Eurostat.

Entre los 44 jóvenes de esta edición se encuentra María Benito, estudiante de FP básica de comercio y marketing en el IES José Manuel Blecua, quien explica que el Proyecto Coach "me ha ayudado a entender lo que quiero y lo que no, me ha animado a seguir estudiando y a mirar hacia el futuro. Antes solo pensaba en ponerme a trabajar y ya".

El proyecto está diseñado de forma que, en la última sesión, el joven se pone un objetivo con ayuda del voluntario. "María ha decidido tomarse en serio la parte formativa porque sabe que lo que está estudiando, le abrirá puertas al mundo laboral. Se va dibujando el puente entre el mundo formativo y el mundo laboral", explica Pablo Sánchez, voluntario corporativo de Cefa Celulosa Fabril S.A, ha sido el mentor de María en el proyecto.