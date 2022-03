Grupo Costa crece con adquisiciones: compra la primera cerveza verde de oliva del mundo

Eva Sereno Zaragoza

El grupo empresarial aragonés adquiere Oliba Green Beer para adentrarse en el sector cervecero de la mano de esta producción de cerveza 100% natural con oliva y sin gluten.

Con esta operación, Grupo Costa amplía su presencia en el sector de la alimentación en el que ya está presente con el holding cárnico Costa Food y la Bodega Sommos de la DOP Somontano. A los productos cárnicos y vinos, la empresa aragonesa suma ahora esta cerveza elaborada de manera natural con olivas autóctonas del Pirineo y que se caracteriza por su color verde y sabor singular de las variedades de aceituna propias de esta zona.

"Complementa el porfolio de productos", afirma Jorge Costa, CEO de Grupo Costa, quien añade además que Oliba Green Beer también está alineada con los objetivos del grupo, ya que es "una alternativa transgresora, pero cien por cien natural" que, además, no contiene gluten por lo que es apta para personas celíacas.

Esta bebida mediterránea es la primera del mundo de estas características. Su proceso de elaboración tradicional hace que sea una cerveza con un 5% de alcohol, suave y refrescante con marcadas notas de oliva. Gracias a la baja graduación, es una cerveza ligera y pensada para todos los públicos.

Oliba Green Beer tiene su centro productivo en Lérida, donde se está acometiendo en la actualidad un proceso de ampliación para abastecer a los mercados nacional e internacional por el marcado carácter exportador con el que ya nació esta bebida.

De momento, la cerveza se presenta en dos gamas. Una de ellas es The Original One, que se define por ser ligera y de sabor suave y especial con aroma refinado con sutil toque de oliva, mientras que la otra es The Empeltre One, que está elaborada con olivas del Bajo Aragón. Una cerveza esta última más intensa en untuosidad e intensidad de sabor y color.

Un año de compras

Oliba Green Beer es la segunda adquisición de Grupo Costa en 2022. La compañía aragonesa comenzó este ejercicio con la adquisición de Juan Luna, referente en el mercado europeo en loncheados y snacks de queso y cárnicos y cuyo accionista mayoritaria hasta entonces era Nazca Capital.

Con esta operación, se anunció el pasado mes de enero, la producción de Juan Luna se sumó al holding Costa Food Group con el fin de fortalecer la posición del grupo empresarial aragonés en este mercado y ampliar las gamas de producto.

Juan Luna, con planta en la localidad valenciana de Sollana, trabaja en 30 líneas de producción de embutidos y quesos listos para consumir en formatos de lonchas, tacos, dados, cuñas, tablas o estuches. "La producción se mantiene y se van a potenciar aquellas líneas donde existen claras sinergias con el grupo", afirman desde Grupo Costa a elEconomista

El objetivo de Grupo Costa en esta compañía es también "dar continuidad a la estructura organizativa actual, de 245 personas", de Juan Luna, que tuvo una facturación agregada en 2021 de 56,5 millones de euros.

A estas adquisiciones se suman las realizadas también en 2021 como, por ejemplo, La Alegría Riojana y Roler. El holding Costa Food Group, a través del que opera en 107 países, está integrado a su vez por las marcas Costa Food Meat, Casademont, Ibéricos Costa y Aviserrano.

Grupo Costa tiene la tercera ganadería más numerosa de Europa integrada en Piensos Costa y está presente en los sectores agroalimentario, energías renovables, automoción, salud vegetal, hotelero e inmobilario. Territorialmente, su actividad se extiende a 11 autonomías como Aragón, Cataluña, Navarra, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, País Vasco, Murcia y La Rioja.