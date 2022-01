Aragón registra 58.400 parados

La tasa de paro en Aragón se ha situado en el 9,02 por ciento de la población activa durante el cuatro trimestre de 2021, con un total de 58.400 trabajadores parados y 589.000 ocupados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El año 2021 se cierra con el desempleo en descenso, pese al aumento trimestral en Aragón. Además, no hay que olvidar que las personas en ERTE siguen siendo consideradas como ocupados a todos los efectos, por lo que no se reflejan en estas estadísticas. Asimismo, las personas que han perdido su empleo no son contabilizadas como parados, sino como inactivos.

Los datos del paro del cuarto trimestre de 2021 no dejan tampoco tan buenos datos en materia de temporalidad. En este caso, la tasa de temporalidad se sitúa en 24,4% en Aragón y el 25,4% en España. En concreto, en el sector privado es del 19,3% y 23,9%, respectivamente, mientras que la temporalidad se eleva al 41,7% y 31% al sector público aragonés y nacional.

Evolución anual

En el cuarto trimestre de 2021 la población activa en Aragón ha sufrido una disminución de 1.800 personas en un año, que se ha traducido en una caída del 0,28% anual. Así, el número de activos en otoño se ha situado en un total de 647.400 personas en Aragón.

Por su parte, el número de ocupados en Aragón ha ascendido a 589.000 personas en el cuarto trimestre del año, es decir 20.900 más que un año antes, lo que equivale a un aumento del 3,67% anual.

Como consecuencia, el número de parados disminuyó en 22.700 personas en un año, quedando en un total de 58.400 personas en situación de desempleo en el cuarto trimestre de 2021.

La tasa de paro se ha situado en el 9,02% de la población activa aragonesa en el cuarto trimestre del año, tasa inferior en tres puntos porcentuales y cinco décimas a la observada en el mismo trimestre del año anterior (12,49%). A su vez, la tasa de paro aragonesa era 4,31 puntos porcentuales menor a la media nacional en el cuarto trimestre de 2021.

Por comparación con el resto de Comunidades Autónomas, Aragón presenta en el cuarto trimestre de 2021 la segunda tasa de paro más baja de entre todas las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, por detrás de País Vasco.

Paro juvenil

La tasa de paro juvenil, es decir, la que afecta a las personas de entre 16 y 24 años de edad, se situaba en el cuarto trimestre de 2021 en el 19,76% de la correspondiente población activa en Aragón. Por su parte, en el promedio nacional la tasa de paro juvenil en el cuarto trimestre de 2021 se situó en el 30,70% de su población activa.

El número de hogares con todos sus miembros activos en paro durante el cuarto trimestre de 2021 se ha situado en Aragón en un total de 15.700, lo representaba el 4,13% del total de hogares aragoneses donde había al menos un activo, 3,33 puntos por debajo del promedio nacional.

En el conjunto de España, en el cuarto trimestre de 2021 había 1.023.900 hogares con todos sus miembros activos en paro, situándose en el 7,46% del total de hogares con al menos una persona activa.

Sectores

Atendiendo a los sectores productivos, en el cuarto trimestre de 2021 el empleo ha aumentado en construcción y servicios mientras se ha reducido en agricultura e industria.

Así, la ocupación ha aumentado en otoño un 22,34% anual en construcción, con 8.200 personas más que un año antes, mientras en servicios el incremento era de un 6,55% anual, equivalente a 24.600 ocupados más que en el cuarto trimestre de 2020.

En sentido contrario, el empleo en industria ha experimentado una disminución del 6,91% anual en el cuarto trimestre de 2021, equivalente a 8.300 empleos menos que en el mismo período de 2020. Por último, en agricultura la caída era del 10,08% anual, lo que se tradujo en 3.600 empleos menos en un año.

Evolución por género

Atendiendo al género, el comportamiento del mercado laboral aragonés ha sido netamente más positivo entre las mujeres, como se detalla a continuación. En efecto, en el cuarto trimestre de 2021 la población activa femenina ha aumentado de forma notable, hasta alcanzar 307.200 mujeres activas, 4.200 más que un año antes, lo que supone un incremento del 1,40% anual.

Sin embargo, la población activa masculina ha anotado una caída del 1,75% anual en el cuarto trimestre, equivalente a 6.100 activos menos, hasta quedar en 340.200 hombres disponibles para trabajar.

En materia de empleo, el aumento de la ocupación ha favorecido particularmente a las mujeres, ya que en otoño había 276.600 mujeres ocupadas, es decir 20.000 más que un año antes, equivalente a un fuerte incremento del 7,79% en tasa anual.

Por su parte la ocupación masculina ha aumentado un débil 0,29% anual en el cuarto trimestre, equivalente a 900 ocupados más en un año, quedando en un total de 312.400 hombres ocupados en el período.

Como consecuencia de estas variaciones, el número de paradas se ha elevado a 30.600 mujeres en el cuarto trimestre del año, 15.800 menos que en el mismo trimestre del año anterior, lo que dejado la tasa de paro femenina en el 9,96% de su correspondiente población activa.

En el colectivo masculino los parados eran 27.800 hombres en otoño, 6.900 menos que un año antes, lo que ha conducido la tasa de paro masculina al 8,17% de su población activa.

Evolución trimestral

Por comparación con el tercer trimestre de 2021, en el cuarto trimestre del año se ha incrementado la población activa en Aragón mientras el empleo mostraba una ligera disminución, lo que ha conllevado un incremento del paro.

Así, en el cuarto trimestre de 2021 la población activa ha crecido en 1.500 personas respecto al trimestre precedente (0,24% trimestral), mientras que el empleo ha bajado en 100 personas respecto al verano (-0,01% trimestral). Considerando ambas variaciones, el número de parados ha subido en 1.600 personas en un trimestre, equivalente a un aumento del 2,81% trimestral.

Por provincias, la tasa de paro en el cuarto trimestre de 2021 ha alcanzado el 7,07% de la población activa en Huesca, en el 7,33% en Teruel y en el 9,69% en Zaragoza.

Prudencia

Para CEOE Aragón, los datos reflejan que, aunque "la actividad económica y el empleo van superando una dura crisis, continúa siendo imprescindible la prudencia, el apoyo a las empresas y la responsabilidad de todos para lograr que la recuperación avance y se consolide. Las incertidumbres que plantean el suministro y precios de materias primas, componentes y energía, así como su efecto sobre la inflación y la importancia crucial de evitar nuevos aumentos con moderación salarial y sin nuevos aumentos de costes y cargas a las empresas, serán claves para la evolución en los próximos meses".

Por su parte, el presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, ha señalado que "la mejora de las cifras interanuales era de esperar teniendo en cuenta los datos de los que partimos. Es positivo tener la segunda mejor tasa de paro de España, pues demuestra el esfuerzo que está haciendo nuestro tejido empresarial, pero hay que ser muy prudentes ya que es preocupante la reducción del empleo en la industria, uno de nuestros sectores estructurales de la economía".

No obstante, el presidente de los pequeños y medianos empresarios ha llamado la atención sobre la tasa de paro juvenil que se sitúa en el 19,76% en Aragón y en el 30,7% a nivel nacional.

Además, ha añadido que "comenzamos 2021 con la esperanza puesta en las ayudas europeas, sin embargo, hemos terminado el año con mucha decepción porque éstas no están llegando a las pymes. La incertidumbre sigue marcando el futuro a corto plazo y una empresa no puede sobrevivir con ambigüedad ni volatilidad".

Precariedad

Desde UGT Aragón se ha afirmado que "durante la crisis se ha sustituido empleo indefinido por empleo temporal. Esto tiene que ver con la contratación de las administraciones públicas, que han reforzado sus servicios con personal temporal. La nueva legislación sobre contratación, derivada del acuerdo del diálogo social, tendrá que servir en los próximos meses para reequilibrar la precariedad".

Para CCOO Aragón, el empleo creado es "predominantemente temporal y precario como muestra que los asalariados con contrato temporal se hayan incrementado un 9,11% en este trimestre, frente al 1,85% de asalariados indefinidos". El sindicato añade que "la situación es aún más grave si tenemos en cuenta que más de la mitad de los trabajadores a tiempo parcial lo son únicamente por no haber podido encontrar trabajo a tiempo completo".