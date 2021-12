El Partido Popular se opone al presupuesto de la DPZ para 2022

elEconomista Zaragoza

El equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Zaragoza no ha aceptado ninguna enmienda del Grupo Popular para las cuentas del próximo año, lo que supondrá según esta formación política que los municipios de la provincia no reciban una importante inyección económica para inversión y que tampoco se lleve a cabo una apuesta decidida por la extensión de la tecnología, la mejora de los polígonos y caminos rurales o la participación de pymes en ferias nacionales e internacionales.

El Grupo Popular había solicitado la puesta en marcha de un Plan de Inversiones en Infraestructuras de Competencia Municipal de diez millones de euros. En concreto, esta formación política había planteado destinar 1,5 millones de euros para la mejora de caminos rurales, que se suma al incremento hasta un millón de euros para la mejora de los polígonos industriales y hasta 800.000 euros para la extensión de la tecnología 5G en la provincia. La formación también planteaba la inclusión de una partida de 35.000 euros para fomentar la participación de pymes en ferias nacionales y internacionales, que podría verse suplementada con fondos adicionales procedentes de la liquidación de 2021.

Ante la no aceptación de ninguna de las enmiendas, el Grupo Popular en la institución provincial se ha opuesto definitivamente a los presupuestos de 2022 porque "las necesidades de los ayuntamientos no están suficientemente atendidas", afirma la portavoz del PP, Iluminada Ustero, quien ha añadido que "había llegado el momento de afrontar cuestiones que llevan mucho tiempo relegadas pero no han querido hacerlo".

Durante su intervención en la sesión plenaria, la portavoz del PP ha afeado al equipo de gobierno su manera de afrontar la negociación de las cuentas, en las que "una vez más han puesto su ideología por delante del beneficio de todos los zaragozanos". Esa negativa a las iniciativas del PP impide, a juicio de Ustero, "mejorar los presupuestos y atender las peticiones de todos los municipios, también los socialistas".

Además Ustero ha calificado la actitud del equipo de gobierno como "sectaria" con una formación política que gestiona las entidades locales de la mayoría de habitantes de esta provincia. En este sentido, ha recordado que el Partido Popular gobierna en 74 ayuntamientos, lo que supone más del 76% de la población, y debían habernos tenido en cuenta en la tramitación del presupuesto y aceptar nuestras enmiendas".