Apser impulsa su crecimiento para alcanzar el máximo nivel de partner de AWS a nivel mundial

Eva Sereno Zaragoza

El plan estratégico de la empresa tecnológica contempla convertirse en partner premium -el máximo nivel a nivel mundial- de Amazon Web Services (AWS), siendo la primera compañía en la comunidad aragonesa en obtener esta certificación.

Este objetivo se ha fijado para el año 2022 según el plan estratégico de Apser, que está impulsando su crecimiento con el fin de cumplir con todos los requisitos para alcanzar este máximo nivel de partner. "Cumplimos ya algunos, pero nos falta más dimensión y plantilla, pero creemos que lo podemos conseguir", explica Alejandro Casanovas, CEO de Apser, a elEconomista

La intención es conseguir este objetivo a finales del próximo año, aunque la obtención de este máximo nivel, podría coincidir también con la apertura de la nueva región de AWS en España, cuyos centros de datos estarán localizados en Aragón. Para alcanzar este nivel, Apser necesita "crecer en número de personas que tienen determinadas certificaciones profesionales", además de ganar dimensión.

Con este paso, Apser se convertiría en la primera compañía de Aragón en alcanzar este nivel de partner de AWS con el que también daría el salto internacional y avanzaría así en su relación con la multinacional de la que ya es partner Advanced. Hoy en día es una de las pocas empresas independientes y de capital español en tener este nivel acreditado.

La apertura de la región de AWS en España abre buenas perspectivas de crecimiento para la compañía ante la demanda que se está produciendo de servicios en la nube. Un mayor interés ante el que Apser también contempla ampliar su presencia en el país. Aunque ya opera a nivel nacional en autonomías como Andalucía, Canarias o Castilla y León, entre otras, y cuenta con oficinas en Barcelona y País Vasco, el objetivo es también abrir una oficina comercial en Madrid que, previsiblemente, se pondrá en marcha también en 2022. "La vamos a necesitar por nuestro posicionamiento con AWS".

La apertura de la nueva región de AWS no es el único factor que está aumentando la demanda de servicios cloud. Su implementación se está también acelerando por una serie de factores coyunturales como la pandemia, el precio de la energía o la falta de chips. "Cuando estás en la nube, ya no te preocupas por esto. La nube industrial genera su propia electricidad, lo que permite que haya un mayor control sobre los precios".

La mayor demanda se está registrando en el sector público, que es más sensible a que los datos estén fuera de España. "Esto era un problema, pero ahora con la llegada de AWS, vemos demanda en este sector". En el caso de las empresas -es la otra división de Amazon Web Services-, igualmente se percibe interés, especialmente, en aquellas en las que la latencia es importante porque, si no se depende de ella para la actividad, hay muchas aplicaciones que pueden desplegarse desde otras regiones europeas. No obstante, también en algunas compañías existe una cierta reticencia a la nube porque "supone un cambio de paradigma y hay resistencia al cambio".

En el año 2020, Apser ha mantenido un crecimiento del 5%, superando los más de dos millones de euros en facturación en servicios en la nube. Una cifra que se ha multiplicado por tres en los últimos cuatro años, al igual que el número de clientes migrados a la nube y el de empleados donde ha pasado de 10 a 30 en total. "La tendencia es a crecer porque vemos la demanda".

Apser está especializada en tecnologías Microsoft montadas en la nube de AWS, así como en soluciones también de Amazon Web Services para contact centers y de ciberseguridad. Además, es partner de referencia de AWS en el ámbito de las SMBs (pymes), las startups, los ISVs (fabricantes de software) y los nuevos negocios digitales a lo que se suma ser partner de referencia en España en el sector público, comprendiendo Administraciones públicas, sector salud, organizaciones sin ánimo de lucro y educación.

Precisamente, en el sector de la educación, Apser no solo trabaja con soluciones. La empresa ha contribuido a la formación y capacitación de futuros profesionales del cloud computing basado en AWS. La empresa construyó en 2019 un currículum completo de 900 horas para el área de Formación Profesional de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón para impulsar los futuros programas de la FP digital.

Además, Apser -en colaboración con el cluster aragonés Tecnara (Cluster aragonés de empresas TIC, electrónica y telecomunicaciones) del que es socio y con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)-, ha participado en el proyecto FORMATEA para capacitar y dotar de profesionales TIC a desempleados provenientes de otros ámbitos. También ha colaborado con CESTE Business School en la constitución de su AWS Academy, ofreciendo asesoramiento especializado e instructores certificados.

Anticipándose al sector

Apser nació en el año 2004 en Zaragoza con el fin de ser un proveedor de servicios informáticos para empresas, aunque fue en 2010 cuando se dio un cambio de rumbo para desarrollar toda la parte de consultoría. En 2009 empezaron a probar la tecnología de AWS con la que comenzaron a trabajar en 2014. La gran transformación de la empresa llegó en 2018 "porque llegamos demasiado pronto a unos servicios para los que no había demanda. Gracias a esta forma de pensar, nos ha permitido estar más preparados que otras compañías".

La empresa optó por convertirse en partner de AWS, comenzando una relación que le ha llevado a alcanzar el nivel Advanced y a tener diversas acreditaciones oficiales y certificaciones como los sellos "Amazon EC2 for Microsoft Windows Server" o el "AWS Web Application Firewall (WAF)".

Recientemente, ha obtenido la "Nonprofit Competency", convirtiéndose en uno de los pocos partners europeos especializados en proveer de soluciones cloud basadas en tecnología de AWS a este tipo de organizaciones (asociaciones, ONGs o fundaciones, entre otras). Además, AWS galardonó a Apser con el premio Rising Star, reconociendo su trayectoria y los más de 30 despliegues de nuevos clientes realizados en el plazo de un año.

En la actualidad, la compañía está centrada en la obtención de acreditaciones en el ámbito del diseño y construcción de soluciones de contact center basadas en Amazon Connect, de aplicaciones de ML / AI a la automatización de procesos de gestión documental, así como a la refactorización de aplicaciones utilizando "containerización" y tecnologías "serverless".