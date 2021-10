Nueva aplicación para hacer la autoliquidación de la plusvalía en Zaragoza

Europa Press Zaragoza

El área de hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza ha habilitado una nueva herramienta digital para realizar la autoliquidación del impuesto de plusvalía que está operativa, desde este lunes, 18 de octubre, en al web municipal 'www.zaragoza.es'.

La consejera municipal de Hacienda, María Navarro, ha presentado esta aplicación que ha calificado de "intuitiva y sencilla" y que permite cualquier tipo de transmisión, ya sea compra-venta, donación, herencia, o permuta, entre otros supuestos.

En rueda de prensa, Navarro ha comentado que la novedad es que esta herramienta digital tiene en cuenta si existe o no un incremento en la transmisión de un terreno de naturaleza urbana mediante valores de suelo de escrituras. De esta forma los ciudadanos pueden aportar ambas escrituras, la de compra y la de venta a la hora de hacer la autoliquidación de la plusvalía

Este aspecto no se había tenido en cuenta en el Consistorio hasta el pasado mes de julio y el objetivo del cambio de criterio en la gestión es que el contribuyente sólo se vea obligado a tributar cuando haya un beneficio por lo recibido, cuando exista plusvalía.

Solo si hay beneficio

En caso de que haya habido incremento en la transmisión se emite una carta con la cuota a pagar y el ciudadanos puede abonar la cantidad en ese momento, mediante una plataforma de pago digital o en efectivo para lo que debe facilitar las copias que se han de llevar en mano a la entidad bancaria.

En caso de minusvalía, el ciudadano no tiene que abonar el impuesto y su obligación fiscal concluye con la presentación de la autoliquidación con ese resultado.

Otro método --admitido por la jurisprudencia-- es la valoración con informe pericial que el ciudadano quede presentar para indicar que no ha habido incremento y el ayuntamiento responderá con otro informe del arquitecto municipal.

María Navarro ha subrayado que con esta nueva herramienta digital se ofrece "seguridad jurídica" y además es de "justicia impositiva", y ha recordado que hay sentencias que acreditan que no se debe liquidar este impuesto si no ha habido un incremento del valor del suelo. "Si de entrada hay minusvalía no se líquida, solo cuando hay beneficio", ha sintetizado.

Simulador y campaña

Para que los ciudadanos puedan conocer de antemano su caso personal el Ayuntamiento de Zaragoza también ha habilitado un simulador que permite un cálculo inmediato del incremento o decremento de valor de la transmisión.

No obstante, la liquidación de este impuesto se podrá seguir realizando de forma presencial en las oficinas de Gestión Tributaria, en la Unidad de Plusvalía, en el Edificio Seminario.

Asimismo, para solventar posibles dudas sobre la autoliquidación de la plusvalía, el Ayuntamiento de Zaragoza ha editado dos vídeos tutoriales en los que se presentan casos reales del impuesto y que el contribuyente tiene a su disposición en la propia web municipal, junto con un manual de uso de la aplicación.

También se han habilitado dos números de teléfono, 976 726 551 y 976 726 557 para resolver las dudas que puedan surgir al autoliquidar el impuesto de forma telemática.

Al día

Para difundir este nuevo servicio entre los contribuyentes el Ayuntamiento ha iniciado una campaña de difusión, a la que se suman unas jornadas formativas gratuitas a personal de distintos colegios profesionales para que la aprendan a usar y liquiden las plusvalías de sus clientes de forma telemática.

Por otro lado, María Navarro ha apuntado que las ordenanzas fiscales de 2022 recogen una bonificación del 1 por ciento a las autoliquidaciones telemáticas hasta 500 euros de tope, ha precisado.

A su parecer, esta nueva herramienta digital permitirá que "baje sustancialmente" el número de recursos tanto por vía judicial como administrativa y evitará al Ayuntamiento pagar importantes cantidades en intereses de demora.

Navarro se ha mostrado convencida de que en 2022 el área de Hacienda se pondrá al día en el impuesto de plusvalía con este nuevo criterio aplicar que es "único y justo para todos". Es el más demandado por la ciudadanía y el que más recursos ha generado y que estaban pendientes de resolver.