La DOP Cariñena lanza una colección exclusiva de 12 vinos en apoyo a la hostelería aragonesa

elEconomista Zaragoza

Esta colección, que se podrá a la venta de forma conjunta por primera vez, incluye vinos de Bodegas San Valero, Grandes Vinos, Bodem, Covinca, Gabarda e Ignacio Marín, que han sido seleccionados por el Master of Wine Pedro Ballesteros.

Esta Colección Premium 2021 "El Vino de las Piedras" será la base de la campaña de promoción y apoyo a la hostelería aragonesa que, en colaboración con "Aragón, Alimentos Nobles" de la DGA y fondos FEADER, difundirá la excelencia de más de 40 restaurantes de la comunidad aragonesa en toda España.

La colección Premium 2021 cuenta con el artista y presentador de televisión Santiago Segura como prescriptor de los Vinos de las Piedras que, en esta ocasión tiene en esta ocasión tiene como protagonistas a vinos elaborados con variedades autóctonas garnacha, tanto blanca como tinta, y cariñena.

"Unos vinos modernos que ofrecen experiencias para todos, desde el aficionado primerizo al experto exigente, de la calidad al precio económico, hasta la identidad exclusiva de algunas producciones muy limitadas", ha manifestado Pedro Ballesteros sobre la Colección Premium 2021, quien ha añadido que "ponen en valor la excepcionalidad de Cariñena, el preciado fruto de una tierra única y la cualificación de sus productores y técnicos, unos valores que han logrado posicionar internacionalmente a los vinos de la D.O.P. Cariñena en un mercado cada día más exigente y competitivo".

La Colección está compuesta por ocho tintos, tres blancos y un vino de licor. Los vinos escogidos por Pedro Ballesteros pertenecen a seis bodegas de la Denominación: Bodega San Valero (Particular Garnacha Blanca, Particular Viñas Centenarias Garnacha, 8.0.1 y Sierra de Viento Ice-Moscatel de Alejandría Vendimia Tardía), Grandes Vinos (Monasterio de las Viñas Blanco Selección, Monasterio de las Viñas Old Vine Cariñena y Anayón Selección), Bodem Bodegas (Las Margas Garnacha Blanca y Las Margas garnacha), Bodegas Ignacio Marín (El Gordo), Gabarda (Gabarda Excelsis) y Covinca (Terrai Vendimia Seleccionada OVG).

De los 12 vinos, la mayoría son de las últimas añadas -"que buscan juventud y fruto", en palabras del Master of Wine- pero también los hay con un tiempo prolongado de envejecimiento en barrica, "con más complejidad y expresión para satisfacer a los consumidores más avanzados". De este modo, hay cinco vinos elaborados con uvas garnachas tintas, tres con garnachas blancas y uno con la cariñena. Y hay otros tres vinos que reúnen una selección de distintas uvas. Y, por último, el vino de licor está hecho a partir de la moscatel de Alejandría, de vendimia tardía.

En la presentación, el director de Comunicación y Marketing de la DOP Cariñena ha subrayado la "apuesta de Cariñena por ofrecer todos los años un escaparate al público de algunos de sus mejores vinos, no pueden estar todos pero sí una muestra suficientemente representativa y variada, seleccionada por un prestigioso Master of Wine".

Por su parte, el presidente de la DOP Cariñena, Antonio Ubide, ha resaltado que "los viticultores y bodegas de la Denominación hacen cada año un tremendo esfuerzo por superar un nivel de calidad altísimo en toda la producción de El Vino de las Piedras, que nos ha posicionado tanto en el mercado internacional, donde se comercializa el 70%, como en el nacional".

En el acto de presentación también ha estado el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, quien ha assegurado que esta campaña puesta en marcha por la Denominación es "ejemplar por su ambición, por su contribución al interés común de la promoción de los Alimentos de Aragón, en coordinación con la campaña Aragón, Alimentos Nobles". El consejero ha calificado a la DOP Cariñena de "embajadores de primer orden por su calidad y experiencia".

Toda la colección

Una de las novedades de esta edición de 201 es que por primera vez se podrá adquirir en su conjunto la colección, aunque solo a través del teléfono 976 655 555. La Denominación atiende así las numerosas peticiones que hubo en este sentido el año anterior, si bien la Colección Premium sigue teniendo un carácter promocional, no comercial.

Los 12 exclusivos vinos serán además el eje de la campaña general y de apoyo a la hostelería aragonesa que la Denominación llevará a cabo a partir del 1 de octubre y durante los tres últimos meses del año.

La Denominación Cariñena grabará más de 40 vídeos resumiendo la excelencia de otros tantos restaurantes aragoneses, de las tres provincias, entre ellos algunos distinguidos con Estrella Michelín. En los vídeos se pone de manifiesto el perfecto maridaje entre la gastronomía aragonesa y los Vinos de las Piedras. Además, se editarán otras 13 grabaciones con la explicación de Pedro Ballesteros sobre cada uno de los 12 vinos y otro sobre la Colección en general. En ellos participa también la actriz Norma Ruiz. Seis audiovisuales sobre las bodegas participantes y otras seis descripciones generales del Master of Wine sobre los vinos de cada una de ellas recogidos en la Colección Premium completan esta parte promocional.

En total, 65 vídeos, que se podrán ver a partir de octubre en el canal de YouTube y en las redes sociales de la Denominación, así como en Aragón TV, en horario prime time.

La DOP también editará dos cuidadas publicaciones, que a través de un moderno diseño y creativas imágenes darán a conocer tanto la Colección Premium 2021 como cada uno de los restaurantes que participan en la campaña. Además de información general sobre los mismos, la publicación incluirá una receta emblemática de cada uno de ellos. Se editarán cerca de 700.000 ejemplares, que serán distribuidos por toda España a través de los principales diarios nacionales y también de los regionales de Aragón, lo que permitirá alcanzar una audiencia total de más de dos millones de personas.

El objetivo de estas acciones es así difundir los valores de la gastronomía aragonesa y de casi medio centenar de establecimientos hosteleros con esta campaña cofinanciada en parte por fondos FEADER y Gobierno de Aragón.

Fiesta de la vendimia

En el acto de hoy también se ha anunciado el programa de la 55 Fiesta de la Vendimia -declarada de Interés Turístico de Aragón-, que tras el paréntesis del pasado año por la covid-19 -cuando solo se pudo descubrir una placa conmemorativa en el Paseo de las Estrellas-, vuelve al tradicional escenario de la plaza de España de Cariñena.

El próximo domingo día 26 volverá a brotar vino, en lugar de agua, de la llamada Fuente de la Mora, como culminación del acto institucional de Exaltación del Vino con el tradicional pisado de las uvas -este año a cargo de dos jóvenes de Cosuenda, María del Mar Hernández y Asun Lorente- y el ofrecimiento del primer mosto al Santo Cristo de Santiago.

Cada año desde que en 2007 la DOP Cariñena celebró su 75 aniversario, la fuente es encendida por un Invitado de Honor. En esta ocasión, lo hará la doble campeona olímpica Theresa Zabell. Es la única deportista española con dos medallas de oro, conseguidas en la categoría 470 de vela en los Juegos de 1992 y 1996. Ha sido vicepresidenta primera del Comité Olímpico Español y eurodiputada, si bien tras su retirada de la competición, su dedicación se centra en la Fundación Ecomar, que trabaja en la concienciación de los niños y la protección de los mares. El acto comenzará a las 11 horas y estará presentado por el escritor y periodista Miguel Mena.

Tras el encendido de la Fuente, Theresa Zabell plasmará sus manos a las 12 horas en el Paseo de las Estrellas de Cariñena. Esta iniciativa se inició en 2014 y se ha convertido en un reclamo turístico al albergar las huellas de distintas personalidades como David Trueba, Antón Castro, José Ramón de la Morena, Santiago Segura, Cristina del Valle, Eduardo Noriega, Elvira Lindo, Paula Ortiz, Miguel Ángel Lamata, Gabino Diego, Luisa Gavasa y Manuel Vilas. Zabell será la decimocuarta en hacerlo, si bien el pasado año se inauguró otra placa con la hoja de vid en homenaje a las víctimas del covid-19. Fue el único acto de la 54ª Fiesta de la Vendimia.

La 55 edición cuenta con un destacado cartel, obra del pintor Pepe Cerdá, que refleja de forma impresionista una viña de la Denominación, las características piedras del terreno y un radiante cielo azul.

Música y festivales

La Fiesta de la Vendimia se enriquecerá este año con la celebración simultánea de la primera edición de Cariñena, Wine & Music Festival, una iniciativa de la Ruta del Vino Campo de Cariñena "La Ruta del Vino de las Piedras", en colaboración con la DOP Cariñena y el Ayuntamiento de Cariñena. El objetivo es unir música, vino y arte para incentivar la cultura del vino e invitar a conocer los atractivos turísticos, culturales, enológicos y gastronómicos de las localidades.

El festival incluye dos espectáculos gratuitos en sendas bodegas de la Denominación de Origen Protegida Cariñena y la creación de un mural junto al Museo del Vino, inspirado en el tapiz goyesco 'La vendimia', a cargo del artista Diego Vicente, que será inaugurado oficialmente el viernes 24 a las 12 horas.

El sábado 25 se representará en Bodega San Valero "Los Disparates de Goya", una propuesta de Sergio Muro y Joan Pascual que une teatro, danza, poesía y música. El domingo 26, en la bodega Grandes Vinos, el conocido grupo B Vocal pondrá en escena 'Las voces de Goya'. Los dos espectáculos comenzarán a las 19:30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo desde una hora antes.