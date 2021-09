El concurso internacional Mundus Vini Summer Tasting 2021 premia a los Vinos de las Piedras

elEconomista Zaragoza

Los vinos de la Denominación de Origen Protegida Cariñena han conseguido 12 medallas, siete de Oro y cinco de Plata, en la 29 cata de verano, Summer Tasting de este concurso que se ha celebrado recientemente en Alemania.

En concreto, los catadores han otorgado la Medalla de Oro a cuatro vinos de Bodega San Valero: 8.0.1, Particular Garnacha Viñas Centenarias 2015, Particular Garnacha Old Vine 2018 y Origium Roble 2020.

Por su parte, Bodegas Paniza ha conseguido la misma medalla para su Paniza Reserva 2017. También, Bodegas Ignacio Marín ha logrado otro Oro con Castillo Mayor Gran Reserva 2015. Por último, Bodem Bodegas ha sumado al medallero dorado un vino blanco, Las Margas Sierra de Algairen Garnacha Blanca 2020.

Los vinos que han conseguido la Medalla de Plata son Marqués de Tosos Crianza 2018, de Bodega San Valero; Viñas Viejas de Paniza Garnacha Cariñena 2019, de Bodegas Paniza; El Circo Acróbata Garnacha y Beso de Vino Tempranillo, de Grandes Vinos; y Dominio de Lázaro Reserva 2017, de Bodegas Añadas.

En esta edición del Gran Premio Internacional del Vino Mundus Vini se han catado y evaluado más de 4.500 vinos procedentes de 35 países del mundo. Más de 120 expertos en vino se reunieron para esta cata en la que un total de 36 vinos fueron galardonados con la distinción de Gran Oro, 971 vinos con Oro y 811 con Plata. España fue el segundo país con más galardones, 390 medallas, solo superado por Italia.