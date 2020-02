CCOO y UGT piden la creación de un foro en el que se aclare el futuro de Andorra tras el cierre de la térmica

Europa Press Zaragoza

Comisiones Obreras (CCOO) y UGT ha solicitado al Gobierno de Aragón la puesta en marcha un foro en el que se aclare el futuro de las cuencas mineras y de los trabajadores de la zona ante el cierre de la Central Térmica de Andorra (Teruel). Han opinado que esta mesa debería contar con la presencia de los agentes sociales y "de todo aquel que tenga algo que decir" sobre este asunto.

Así lo han indicado en una rueda de prensa este lunes los secretarios generales de CCOO y UGT en Aragón, Manuel Pina y Daniel Alastuey, y los secretarios generales de Industria en los citados sindicatos, Ana Sánchez y Juan José Arcéiz. Todos ellos han coincidido en apuntar que el objetivo es contar con una hoja de ruta que clarifique el futuro de la zona.

El secretario general de CCOO-Aragón, Manuel Pina, ha destacado la situación de incertidumbre en la que se encuentran los trabajadores de las auxiliares: "El futuro es negro si no se trabaja de forma coordinada".

"Si no se toman medidas no se va a tener un futuro adecuado. Por ello, vamos a pedir al Gobierno de Aragón la creación de un foro para hablar del futuro. Además, queremos información clara y directa". Pina ha considerado que "lo peor" que puede haber en estas situaciones de cierre de una industria es "incertidumbre". "La gente no puede esperar, necesita concreción o se tendrán que ir de la zona".

Asimismo, ha apuntado que este foro debería ser también el lugar en el que se hable de las distintas ayudas económicas que puede haber para la zona, ya sea a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) o del Plan Miner. También ha solicitado que esta mesa sirva para defender que venga la máxima cuantía posible a través del Convenio de Transición Justa de Andorra.

Descoordinación

El secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, ha destacado que tiene sensación de "descoordinación" ante "la historia de un cierre anunciado". Ha lamentado que durante los últimos meses se han oído "muchas cosas" pero "no se ha concretado nada".

Ante esta situación, ha remarcado que el foro que solicitan tiene que "colgar del diálogo social de Aragón", con el objetivo de que se proporcione a los trabajadores afectados toda la información posible sobre su futuro.

En concreto, la mesa debería estar integrada por el Gobierno de Aragón, los sindicatos y los empresarios. Alastuey ha resumido que quieren que acudan a esta cita "los más involucrados en el futuro de Andorra". Ha sostenido que la población necesita tener información sobre la carga de trabajo que va a haber en la zona en los próximos meses.

De esta forma, ha recordado que hay asuntos como la propuesta de Endesa de hacer cursos de formación para que los trabajadores puedan hacer el desmantelamiento de la térmica que "todavía no se han concretado".

"Se trata de buscar un foro de negociación donde se dé certidumbre a los trabajadores", sobre todo a los de las subcontratas a los que, ha añadido, "hay que ponerles un itinerario". Alastuey ha detallado que esperan que esta propuesta sea bien acogida por el Gobierno de Aragón y que les responda pronto.

Otras mesas

La secretaria general de Industria de CCOO-Aragón, Ana Sánchez, ha expuesto que, aunque anteriormente se han convocado otras mesas sobre el cierre de la Central, ninguna de ellas ha contado con todos los actores implicados, que es lo que reclaman para este foro.

Sánchez ha incidido en que el cierre de la Central Térmica de Andorra no es lo mismo que el de las minas. Esto se debe, principalmente, a que con el segundo asunto hubo un protocolo y compromiso de recolocaciones, algo que no ha sucedido con la clausura de la instalación eléctrica.

"No se trata de que sea una mesa más, queremos que sea la mesa con mayúsculas, que marque una hoja de ruta clara para los trabajadores", ha agregado el secretario general de Metal Construcción y Afines (MCA) de UGT-Aragón, José Juan Arcéiz.

Reunión con técnicos del Ministerio

El secretario general de UGT-Aragón ha recordado que esta semana va a haber una reunión con técnicos del Ministerio de Transición Ecológica en la localidad turolense de Andorra. La cita, que en un principio iba a celebrarse este lunes, se ha trasladado al jueves, 27 de febrero, por motivos de agenda.

Los técnicos del Ministerio van a hablar con los agentes de la zona. No obstante, los sindicatos han advertido de que este encuentro servirá para que se deje oír el "sentir general" pero no creen que se puedan concretar medidas.

Movilizaciones

Los representantes sindicales han detallado que van a continuar con el calendario de movilizaciones con el que pretenden pedir certidumbre para el futuro de las cuencas mineras. La próxima manifestación la tienen este sábado, 29 de febrero, a partir de las 10.30 horas, en la capital aragonesa, una marcha que irá de la plaza de Aragón a la plaza del Pilar, frente a la sede de Delegación del Gobierno.

Las empresas auxiliares han ido perdiendo trabajadores desde que se anunciase el cierre de la Central Térmica de Andorra. Compañías como Maesa han perdido a 30 trabajadores. Los sindicatos temen que en los próximos días las auxiliares sigan despidiendo a trabajadores, ya que la central ya está parada y solo le quedan toneladas de carbón para cinco días.