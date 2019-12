Plan Franquicias 2020: impulso empresarial para crecer y expandirse

Eva Sereno Zaragoza

Aragón lanza una nueva edición del Plan de Franquicias para ayudar a las empresas a que den el salto a franquiciar, además de apoyarlas en su consolidación y expansión y a afrontar elementos que irrumpen con gran fuerza en el mercado como el --commerce y las nuevas tecnologías.

El índice de éxito de una franquicia es de entre el 95% y el 97% anual, mientras que su índice de fracaso se cifra en torno al 1% anual y en un 5% después de cinco años, según datos de Ozanne y Hunt. Unos ratios positivos que también se consiguen en los franquiciados, cuyo índice de éxito se sitúa en el 94%. La franquicia se ha convertido así en una fórmula de éxito de crecimiento y expansión de las empresas -ha soportado mejor la crisis-, pero también en una vía más segura para los emprendedores sin bagaje y experiencia empresarial.

La franquicia es para la empresa "una manera de hacer crecer tu idea, afianzar tu marca, sin tanta inversión", mientras que al emprendedor le "permite empezar con un negocio con una imagen y una clientela", según explica Pilar Molinero, directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), entidad que acaba de lanzar el Plan de Franquicias 2020 con el fin de orientar a las empresas en la comunidad aragonesa para que den el salto del negocio local al global. Un proceso que no es fácil porque no solo hay que conseguir franquiciar, sino que elijan "tu marca" los emprendedores o personas interesadas en poner en marcha un negocio bajo la modalidad de franquicia. Además, este plan también tiene por finalidad apoyar a las empresas franquiciadoras ya existentes en su proceso de consolidación y expansión.

El Plan de Franquicias 2020, cuyo plazo de inscripción ya está abierto a través de la web hasta aproximadamente el mes de febrero, se centrará en asesorar a las empresas, acompañándolas durante todo el proceso. El objetivo en esta edición es trabajar con alrededor de 20 empresas que serán preseleccionadas de entre todas las interesadas en participar en el plan y tras haber superado el diagnóstico de franquiciabilidad en el que se analiza la viabilidad del modelo de negocio bajo el formato de franquicia, atendiendo a aspectos como la trayectoria, rentabilidad, marca, diferenciación o estandarización, entre otros.

El programa está abierto a empresas de cualquier sector de actividad porque, inicialmente, todo negocio o iniciativa empresarial puede franquiciarse, aunque últimamente sí se observa en el sector de la franquicia más irrupción y "despunte tras la crisis en las áreas de servicios inmobiliarios, nuevas tecnologías y ocio", según indica Jesús Arnau, gerente de la unidad de empresas del IAF. No obstante, también hay otros sectores muy representativos en el sector de las franquicias como el del equipamiento del hogar, el textil y el calzado, la educación o la restauración. Un sector este último que registra crecimientos notables, ya que en el año 2008 representaba el 16% y hoy en día el 26% de la restauración es organizada. Además, es un segmento que destaca por el hecho de que no se están produciendo cierres, a diferencia de lo que sucede con la restauración individual que no está creciendo y registra el mayor cierre de locales en el sector.

La veintena de empresas seleccionadas pasarán a participar en el programa del Plan de Franquicias 2020, que incluye 35 horas de formación especializada en todos los aspectos clave de la empresa franquiciada, que se articulan en torno a seis bloques temáticos, que se corresponden con la franquicia y la estrategia de crecimiento de la empresa a través de esta fórmula; la creación de la franquicia (imagen corporativa y creación de manuales, entre otros aspectos); estrategias de marketing y métodos de captación de franquiciados y análisis de los emplazamientos e internacionalización; selección del franquiciado; la valoración económica y financiera; la digitalización del comercio tradicional y los aspectos jurídicos de la franquicia.

La formación se complementa con sesiones prácticas para conocer de primera mano la experiencia de franquicias a nivel nacional e internacional que han tenido éxito. Por ejemplo, se dan a conocer las empresas Panishop -de panadería y pastelería y que ya está en la cuarta generación familiar-, así como Martin Martin (encurtidos y aperitivos), FoodBox (restauración) o Neck&Neck (moda infantil). Además, se visitan centrales franquiciadoras para conocer de primera mano su funcionamiento.

El programa incluye también mentoring de la mano de empresarios de la Asociación de Franquiciadores de Aragón (AFA), que colaboran en este programa junto con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón (AJE Aragón), T-Zir (Zaragoza's Innovation in Retail Center) y la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS).

Las acciones dentro del Plan Franquicias 2020 se completan con la asistencia a la feria Expofranquicia con un stand conjunto de las franquicias de Aragón, además de otras actuaciones para impulsar estas empresas como formación especializada adicional y jornadas de difusión de las franquicias. También se puede participar en el Plan de Responsabilidad Social y en el Plan D. fomento de la digitalización.

Es una edición en la que, además, se va a apoyar a las franquicias para su expansión fuera de la comunidad. "Tenemos que ayudar a los empresarios a que implanten este modelo de franquicias tanto en Aragón como en el resto de España", ha afirmado el viceconsejero y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, quien también ha incidido en la necesidad de apoyar a las franquicias en su proceso de internacionalización -es una de las asignaturas pendientes en el sector en la comunidad aragonesa- y para que puedan afrontar retos y los elementos que irrumpen en el mercado con gran fuerza como el comercio electrónico. Precisamente, en esta edición, el plan va a poner también el foco en que todas las empresas franquiciadas apuesten por las nuevas tecnologías.