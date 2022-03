El desabastecimiento se extiende sin que el Gobierno negocie con los huelguistas

Juan Esteban Poveda Sevilla

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en Sevilla en que el Gobierno no va a dialogar con los convocantes de la huelga de transportistas al entender que se trata de una organización minoritaria y poco representativa del sector, y que no hacen una huelga sino un "boicot". El ejecutivo, ha explicado, mantiene diálogo permanente con las principales patronales del transporte. Pero no con los huelguistas, que "están sirviendo a los intereses de la ultraderecha y de Putin", ha repetido ante varias preguntas de periodistas y empresarios en un desayuno informativo. Y hasta el día 29 el Gobierno no va a anunciar medidas para responder a la grave crisis de precios de la energía que tiene a la economía contra las cuerdas. Doce días días aún de espera mientras el desabastecimiento está ya paralizando parte de la actividad económica y amenaza con extenderse.

A la misma hora en que la ministra eludía anticipar qué medidas concretas tomará el Gobierno el día 29 para contener los precios de la energía, la patronal minera Aminer informaba de que dos de las principales explotaciones de la región, Mina Las Cruces y Río Tinto de Atalaya Mining, "se están viendo obligadas a parar su operación, por falta de suministros como consecuencia de la huelga, que desde el lunes afecta al sector del transporte de mercancías".

Problemas generalizados

Las ganaderías están también al borde del colapso, sin posibilidad de recibir piensos como no sea con convoyes escoltados por la Guardia Civil, ni de sacar la leche. En una circular a sus socios fechada esta misma mañana, la cooperativa de supermercados Covirán limita a sus asociados la venta de leche: "Ante la situación que está atravesando el sector lácteo con la parada en producción debido a la huelga de transporte por carretera, nos vemos obligados a restringir la venta de leche en todas sus variedades y formatos, limitando la venta al Socio con las compras habituales que viene realizando por tienda hasta fin de stock. Con esta medida la Cooperativa busca poder atender la demanda de todos los puntos de venta evitando así especulación", se aseguraba.

Buena parte de la flota pesquera lleva ya días amarrada por el precio de los carburantes, en una situación que podría afectar al 100% de las embarcaciones de Andalucía de forma indefinida a partir del lunes próximo, no por una convocatoria en el sector sino porque no sale a cuenta salir a la mar y no hay seguridad de que puedan comercializar las capturas. Las lonjas, casi sin género (en plazas de interior, como Mercacórdoba, se cifra en un 25% las entradas respecto a un día normal) y sin posibilidad de mover mercancías por la huelga, están ya bajo mínimos.

La huelga de transportes se produce cuando ya había muchos problemas por la energía y los costes

El agroalimentario también ha lanzado un SOS, con el sector de la aceituna de mesa alertando de la situación agravada por la huelga de transportistas. La potente industria hortofrutícola de Almería avanza que cada día de huelga del transporte se traduce en diez millones de euros de pérdidas para ellos, dado que trabajan con género muy perecedero. La fresa y los frutos rojos de Huelva también están en plena campaña y se ve afectada. Azucarera de Jerez, la única fábrica de España que produce todo el año, también ha parado.

La gran industria también está contra las cuerdas. Paros y reducción de actividad en Valeo, Acerinox, Portland, Fertiberia Ayer mismo la cementera de Málaga ( FYM-HeidelbergCement Group) se sumaba a la lista. El coste de la energía es inasumible para las actividades de gran consumo. Y se suma al incremento del resto de costes y a la escasez de suministros.

La construcción ha avisado hoy mismo de que se avecina una ola de ERTE en el sector ante la escasez de materiales, agravado por la falta de suministros por la huelga, y la escalada de costes, según un comunicado de Fadeco, que agrupa a más de 1.500 empresas.

La Federación de Empresas de Hostelería de Andalucía también ha alertado en un comunicado de que ya hay problemas de stock en los establecimientos, por lo que se suma a la petición de medidas urgentes.

Medidas coordinadas

Pero, el Gobierno -por boca de la ministra Montero- asegura que no habrá medidas hasta el día 29. Después del Consejo Europeo de los días 24 y 25, y una vez que el Ejecutivo cierre los cuatro frentes de diálogo que tiene abiertos: Con los agentes económicos y sociales (el lunes, Diálogo Social con el pacto de rentas sobre la mesa), con las comunidades autónomas (el lunes, Conferencia Sectorial) y con los partidos políticos (ya se habló con el PP el miércoles, e irán pasando los demás), además de con los socios europeos, con los que se analiza la intervención en el mercado energético.

Montero: "La fiscalidad no es la varita mágica que lo arregle todo"

Con el resultado del Consejo Europeo y de las conversaciones mantenidas en esos frentes, se instrumentará un "desplegable de medidas", ha dicho Montero. Entre ellas, bajada de impuestos, pero no sólo bajada de impuestos: "La fiscalidad no es la varita mágica que lo arregla todo", ha explicado. Con un ejemplo: "Ya se han bajado impuestos a la electricidad desde el verano por importe de 10.000 millones de euros si las medidas se prolongan hasta el final de año y seguimos teniendo una factura que no es tolerable".

Dio algunas pistas de por dónde pueden ir las medidas que se tomen, sin concretar nada: «Todos los países que han ido adelantando, anticipando alguna medida, se están inclinando por la ayuda, por subvencionar, por ejemplo, el litro de combustible, en vez de producir una bajada del IVA , una bajada de esa fiscalidad», ha incidido Montero antes de apostillar que «esto es una cuestión de ver qué medidas son las más eficaces para impedir que el mercado las absorba», y que de lo que se trata sobre todo es de buscar aquella fórmula que «repercuta en lo que los ciudadanos o las empresas pagan».

Hasta el 29, por tanto, no habrá medidas para aliviar la situación energética. Y tampoco se hablará con los huelguistas. "La ultraderecha está alentando y animando este tipo de propuestas para provocar inestabilidad y hacerle el juego al tirano que ha invadido Ucrania", es el mantra que ha repetido Montero.