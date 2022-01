Clamor en Andalucía contra el ministro Garzón por sus "ataques a la ganadería"

Juan Esteban Poveda Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que "no se entiende que un ministro del Gobierno de España contribuya a generar mala reputación y eche por tierra la profesionalidad de nuestros ganaderos. Y no es la primera vez. Es un sector muy serio que crea empleo y da de comer a muchas familias en España y Andalucía". El jefe del ejecutivo andaluz, a través de redes sociales, ha pedido "respeto'', sumándose así al clamor de voces contra las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en el diario británico The Guardian sobre la supuesta mala calidad de la carne que se produce en granjas españolas.

La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ya había señalado ayer que las palabras de Garzón constituyen un "ataque injustificado a un sector sostenible" que necesita "apoyo del Gobierno de España y no ser objeto de una polémica absurda y perjudicial".

Más contundentes se han mostrado desde la patronal Asaja, tanto desde la agrupación andaluza como las de las provincias de Sevilla, Cádiz o Córdoba. Han reclamado la dimisión de Garzón, y que se deje de atacar al sector. Indican al presidente Pedro Sánchez que se convertirá en "cómplice" de los perjuicios que su ministro está causando a la ganadería si no lo cesa inmediatamente.

La organización afea también el silencio del ministro de Agricultura, Luis Planas, en esta polémica. Diputado por Córdoba, Planas fue consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, por lo que a juicio de Asaja no puede permanecer ajeno a la polémica.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía también se pide la dimisión del ministro de Consumo "por las inadmisibles declaraciones realizadas sobre hipotéticas exportaciones de carne de baja calidad de animales maltratados". Las cooperativas aseguran que "el sector ganadero está totalmente comprometido con la sostenibilidad medioambiental y cumple estrictamente con el modelo de producción europea, el más estricto del mundo. Además, se recuerda una vez más que el sector ganadero español lleva años trabajando en la mejora del bienestar animal, concretamente a través del desarrollo de certificaciones de bienestar animal impulsadas por el propio sector desde las interprofesionales, o de manera privada con sellos ya existentes.

La organización recuerda que el pasado año desde España se exportaron carne y productos cárnicos por un valor de 9.145 millones de euros, y que España es también el segundo mayor exportador mundial de carne de porcino. Estos datos avalan la enorme profesionalización del sector, que ha conseguido alcanzar unos estándares de bienestar, salud animal, calidad de la producción, y eficiencia muy elevados y que son alabados en todo el mundo".

UPA Andalucía se ha hecho eco también de la opinión de la organización a nivel federal,. "Un nuevo ataque de Alberto Garzón a la ganadería española. Ahora en un medio extranjero. Sr. Ministro: le exigimos que rectifique o dimita. Y para ayudarle a rectificar, le invitamos a visitar granjas españolas y dejar de contar mentiras", dicen en esta organización.