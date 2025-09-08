Un incendio en un edificio de la Generalitat Valenciana obliga a cerrar la Agencia Tributaria Valenciana y oficinas de Educación

Un incendio que se declaró a la última hora de este domingo en el edificio administrativo que la Generalitat Valenciana posee en la calle Gregorio Gea 14 de Valencia, conocido como Prop, que alberga distintos departamentos de la Administración, como la sede central en Valencia de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) ha obligado a cerrar temporalmente sus instalaciones.

La previsión es que las oficinas de la Agencia Tributaria no abran el público ni hoy lunes no mañana martes, según ha informado la Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana. Igualmente está afectada la dirección territorial de la Conselleria de Educación que se ubica en el mismo edificio multiusos, según la Generalitat.

El fuego que ha afectado al inmueble en la calle Gregorio Gea 14 se ha dado por extinguido a las 2:00 horas de este lunes. Según explican desde la Administración autonómica, ?el fuego se ha originado en una instalación eléctrica en el semisótano del edificio, pero la presencia de humo en las plantas altas ha obligado a ventilar los espacios. Afortunadamente en el momento del incendio, el edificio se encontraba cerrado.

En el caso de Hacienda, la Conselleria explica que la dirección de la ATV "ha dado instrucciones al personal que presta servicio en este edificio para trabajar de forma telemática al menos el lunes y el martes mientras se lleva a cabo la reparación de los daños".

Según la Generalitat, tanto responsables de la Dirección General de Patrimonio y la ATV trabajan de forma coordinada para la reapertura del inmueble en el menor tiempo posible.