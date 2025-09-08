El verano no se vive igual en toda España: los murcianos, gallegos y asturianos son los que menos reciclan en sus destino de vacaciones

El 75 por ciento de los riojanos sigue reciclado sus envases de vidrio durante sus vacaciones, según el estudio realizado por Ecovidrio, en colaboración con GfK, para analizar el perfil y las actitudes de la ciudadanía ante el reciclaje.

El informe pone de manifiesto cómo el cambio de rutinas y el destino vacacional pueden impactar negativamente en el hábito de separar y reciclar los residuos de envases de vidrio.

De este modo, el veinte por ciento de los españoles reconoce que deja de reciclar durante las vacaciones. Sin embargo, el estudio también revela que el compromiso con el reciclaje de vidrio varía significativamente según la procedencia de los ciudadanos.

Los murcianos ocupan el primer lugar entre los ciudadanos con mayor abandono del hábito de reciclaje en verano (31,8 por ciento), situándose por delante de gallegos (24 por ciento), asturianos (23,3 por ciento), castellanoleoneses (21,8 por ciento) canarios (21,3 por ciento), cántabros (19,9 por ciento) y andaluces (18,3 por ciento).

Por el contrario, el hábito de reciclar se mantiene firme durante el verano entre los madrileños y los catalanes, donde el 79,4 por ciento y el 76,9 por ciento respectivamente, afirman que reciclan siempre o casi siempre durante sus vacaciones.

Este comportamiento se repite en otros ciudadanos del norte del país, como los navarros (75,1 por ciento) riojanos (75 por ciento) y vascos (77,7 por ciento), donde los buenos hábitos de reciclaje se mantienen incluso en el periodo estival.

Dentro del ámbito nacional, los resultados del estudio reflejan que, entre los ciudadanos que relajan sus hábitos de reciclaje en vacaciones, la principal barrera es de carácter logístico: un 47,9 por ciento señala que "no hay contenedores cerca o no sabe dónde están", según informaron fuentes de Ecovidrio en un comunicado.

A esta dificultad se suma la falta de espacio, cubos o bolsas para separar (11,2 por ciento) en sus viviendas vacacionales. Además, otras personas indican motivos actitudinales, como estar descansando (8,4 por ciento) o la pereza (3,8 por ciento), datos que evidencian cómo el contexto vacacional puede traducirse en una desconexión de los hábitos sostenibles.

El estudio también revela diferencias de comportamiento según el género. Los hombres presentan una mayor tendencia a interrumpir el reciclaje en verano: un 23,4 por ciento reconoce abandonar este hábito, frente al dieciocho por ciento de las mujeres.

Sin embargo, son ellas quienes con mayor frecuencia mencionan la falta de contenedores o la dificultad para localizarlos como barreras para seguir reciclando fuera de casa.