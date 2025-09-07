Una enfermera española cuenta lo que más le sorprendió cuando llegó a Noruega: "La higiene brilla un poco por su ausencia"

Cada país tiene unas costumbres y formas de actuar diferentes, por lo que, al ir a trabajar a un lugar en el que nunca hemos estado, podemos sentir algunos choques culturales. Esto mismo le sucedió a Alejandra García, una enfermera española que se encuentra trabajando en Noruega, ya que la forma de actuar en los hospitales es radicalmente a cómo se hace en España.

"Una de las cosas que más me dejó en shock cuando vine a este país, es que, las rutinas que hacemos en el hospital, no son igual que en España", comenta. "Me chocó mucho, porque para nosotros la higiene es muy importante, y es algo básico".

En España, las tareas de limpieza, especialmente en las habitaciones, son esenciales en los hospitales, ya que no podemos imaginar que no se realicen de forma diaria, sin embargo, en este país la realidad es bastante diferente.

"Aquí no cambian las camas todos los días, no lavan a los pacientes todos los días, es si ellos quieren". Tal y como explica, tanto en el tema de las camas, como en la higiene de los propios pacientes, se realiza solo si el paciente quiere, o si los enfermeros así lo desean; mientras que en España existen unos protocolos claros al respecto.

"Yo veía las camas y decía "esto está ya muy sucio". Comen, hay un montón de migas, es una cochinada". Si bien estamos acostumbrados a que en España se realicen limpiezas diarias, así como cambios regulares en la ropa de cama, en este país se trata de una tarea algo más 'secundaria'

"Ni las camas, ni las mesillas de noche, ni los armarios. La higiene brilla un poco por su ausencia", afirma la enfermera española. Como reflexión final, comenta que esta menor higiene no tiene un gran impacto sobre los pacientes, por lo que no es algo especialmente destacable entre los noruegos: "Increíblemente no hay tantas infecciones", sentencia.