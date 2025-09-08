Ni golpes ni ayuda de otra persona: el sencillo truco para vaciar el café de la cafetera en pocos segundos

Preparar café en una cafetera italiana es un ritual diario en muchos hogares, pero hay un detalle que puede resultar molesto: vaciar el café húmedo y compacto del filtro después de su uso. En muchas ocasiones, la única forma de retirarlo parece ser golpear el filtro contra el cubo de basura o la fregadera, lo que no solo es incómodo, sino que también puede dañarlo con el tiempo. Sin embargo, existe un truco sorprendentemente simple que permite solucionar este problema sin esfuerzo.

En profundidad

Las redes sociales han demostrado ser un escaparate de trucos ingeniosos que revelan formas más sencillas y efectivas de hacer cosas cotidianas, muchas de las cuales desconocíamos por completo. Un claro ejemplo de esto es el método para limpiar el filtro de la cafetera italiana que ha compartido en TikTok la usuaria Macarena Marín (@macade.macadamia), una española que vive en Italia y que se dedica a divulgar curiosidades sobre la cultura del país.

En un vídeo que ha llamado la atención de muchos usuarios, Macarena Marín explica que descubrió este truco gracias a su pareja, que es italiano. Según cuenta, ella solía golpear el filtro repetidamente para vaciar los restos de café hasta que vio lo que hacían en Italia y quedó sorprendida: "Yo flipé la primera vez que lo vi porque este truco de verdad que no lo sabe todo el mundo", comenta en su vídeo.

Más detalles

El método es increíblemente simple: en lugar de golpear el filtro, basta con soplar suavemente por la boquilla de la parte inferior. Este gesto crea una ligera presión que expulsa el café de manera rápida y limpia. "Mira qué fácil: soplando", dice Macarena mientras lo demuestra en su vídeo.

Desde que lo aprendió, ha dejado de golpear la cafetera y lo ha incorporado a su rutina diaria. "Ahora en mi familia lo hace todo el mundo", afirma. Este truco, que lleva años usándose en muchos hogares italianos, es una prueba más de que a veces la solución más sencilla es también la más efectiva.