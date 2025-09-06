Aviso de la Guardia Civil a toda España: a partir de ahora, ten cuidado si llevas esta cantidad de dinero en el equipaje

Guardias civiles de la Sección Fiscal y de Fronteras del aeropuerto de Bilbao, junto con funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, intervinieron el pasado 25 de julio más de 25.000 euros ocultos sin declarar en el equipaje de un pasajero en el aeropuerto de Loiu. Entre ese dinero, llevaba más de 3.900 monedas de un euro que fueron detectadas por los gentes mediante rayos X.

En profundidad

En un comunicado, el ministerio de Interior ha recordado que Guardias civiles y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y actuando ambas instituciones como Resguardo Fiscal del Estado bajo la dependencia funcional de la Dependencia Regional de Aduanas de la Agencia Tributaria en el País Vasco, diariamente realizan, entre otras actuaciones, controles de divisas a pasajeros y equipajes en la zona de salidas del aeropuerto de Bilbao.

En uno de estos análisis, detectaron mediante el visionado por rayos X del equipaje facturado, dos maletas que contenían una gran cantidad de monedas. Tras localizar al propietario, un pasajero de nacionalidad estadounidense con destino Frankfurt, se procedió a la inspección de su equipaje.

En el interior de las maletas facturadas se hallaron 3.982,98 euros en monedas de un euro y, en el equipaje de mano, 21.270 euros en billetes y 1.736,05 francos suizos (equivalentes a 1.860,09 euros al cambio actual), ocultos en varios portafolios y carteras.

A tener en cuenta

La suma total ascendía a 25.252,98 euros, sin que el viajero presentara la declaración obligatoria de movimiento de medios de pago (modelo E-1). Ante estos hechos, se procedió a la aprehensión de 24.252,98 euros y los 1.736,05 francos suizos, dejando al pasajero 1.000 euros en concepto de mínima supervivencia.

El dinero intervenido fue depositado en una cuenta del Banco de España, destinada a este tipo de expedientes y se formuló una denuncia remitida a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

El ministerio de Interior ha recordado que, si una persona transporta 10.000 euros o más (o su contravalor en otra divisa) al entrar o salir de España, debe presentar la declaración obligatoria de movimiento de medios de pago ante los agentes.

Según ha añadido, cumplir con esta obligación evita sanciones y contribuye a la seguridad financiera de todos. La Guardia Civil ha recordado que la lucha contra el contrabando es "una tarea de todos" y pide la colaboración ciudadana para denunciar cualquier actividad sospechosa a través del teléfono 062 o mediante la aplicación AlertCops.