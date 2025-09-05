Aviso de la Guardia Civil a toda España: piden a la población no hacer esto cuando van al ambulatorio

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de hurto de medicamentos y otro de atentado contra agente de la autoridad, hechos que se produjeron en un centro de salud de la comarca de Tierra de Pinares de Valladolid, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los agentes de desplazaron este pasado martes al referido después de que el personal facultativo comunicó al Centro Operativo de Servicios la presencia de una mujer agresiva que en un principio había solicitado un tratamiento urgente por un dolor de garganta, para inmediatamente pasar a proferir insultos contra el personal médico y administrativo allí presente, golpeando a una persona del servicio de limpieza que resultó con lesiones leves en una muñeca.

Posteriormente, dicha persona se introdujo en la sala de urgencias donde el personal médico observó cómo sustraía medicamentos. Una vez en el exterior del centro de salud y, ante la imposibilidad de volver a acceder al mismo, la mujer profirió amenazas contra los trabajadores del centro.

Tras personarse los agentes de la Guardia Civil, los mismos fueron requeridos por personal de un supermercado próximo puesto que la misma persona estaba ocasionando problemas a la entrada del mismo, por lo que se entrevistaron con la presunta autora, la cual empujó reiteradamente a uno de los guardias civiles, que finalmente procedieron a su detención.

Las conductas de acometimiento y la violencia o intimidación grave al personal sanitario estan castigadas en el Código Penal en su artículo 554.3, dentro del capítulo referido a los "atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia".