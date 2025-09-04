Una estadounidense visita esta zona de España y señala una diferencia cultural: "No hay este tipo de cosas en mi país"

Asturias guarda un patrimonio capaz de sorprender incluso en los lugares más cotidianos: un café al lado de una joya medieval o un paseo que termina frente a un paisaje de película. Esa convivencia con la historia y la naturaleza es lo que dejó sin palabras a Rachel Anne, una joven de Texas (Estados Unidos) que durante su visita a Cangas de Onís grabó un vídeo confesando lo impactada que quedó con lo que encontró "en medio del pueblo".

En profundidad

En la grabación, subida a Instagram, Rachel reconoce que lo que más le llamó la atención fue el popular Puente Romano. Aunque buscó información y descubrió que en realidad se trata de un puente medieval, construido en el siglo XIV, no pudo evitar sorprenderse: "Es más antiguo que mi país. Lo más antiguo de mi pueblo, no lo sé la verdad, el McDonald's de 1980", bromea, comparando la corta historia de Estados Unidos con la riqueza patrimonial asturiana.

El conocido como Puente Romano -o Puentón, como lo llaman en la zona- se levanta sobre el río Sella y une los concejos de Cangas de Onís y Parres. Pese a su nombre, no es de época romana, aunque sí se erige en el mismo lugar en el que hubo un paso de origen romano. La estructura actual responde al estilo gótico, con tres arcos de distinto tamaño, destacando el central, que alcanza los 21 metros de altura.

Más detalles

Más allá de su función práctica como paso estratégico, el puente se ha convertido en uno de los iconos de Asturias. Desde 1939 cuelga de su arco central la Cruz de la Victoria, símbolo indiscutible del Principado y pieza clave del escudo de Cangas de Onís, tal y como recuerda la web de Turismo de Asturias.

A tener en cuenta

Lo que más sorprende a Rachel, y que comparte en tono de envidia sana, es cómo los españoles "tenéis demasiado normalizado" convivir con estas joyas históricas en el día a día. "De repente, en el medio del pueblo, un puente de cientos de años de historia al lado de tu cafetería de toda la vida", comenta maravillada.

Pero su entusiasmo no se detuvo en el puente. También dedicó elogios a los paisajes asturianos: "Qué pasada de rocas estas, es increíble. Las vistas más bonitas del mundo". Su reacción recuerda que a menudo lo extraordinario puede estar justo al lado de casa, aunque quienes conviven con ello cada día apenas lo perciban.