Estas son las diferencias entre ser listo o inteligente, según una psicóloga: "No siempre es sinónimo de éxito ni de felicidad"

Casi todos hemos escuchado alguna vez a personas que utilizan "listo" o "inteligente" para hacer referencia a exactamente lo mismo, sin importar el contexto. Sin embargo, no poseen el mismo significado, aunque ambas esferas cognitivas son igual de valiosas.

En profundidad

Al parecer, la primera dimensión está más relacionada con la astucia y esa perspicacia que permite resolver los desafíos del día a día, tanto a corto como a largo plazo. Eso sí, nuestra inteligencia es una construcción innata que se mide mediante test psicométricos y que definen nuestra capacidad para afrontar problemas más complejos.

Para entender mejor todas las diferencias de ambos conceptos, Sandra Correa Siatova, con más de 10 años de experiencia en neuropsicología en Bogotá, ha compartido un post en su página web. Y allí ha profundizado la información con detalles y casos reales.

Aspectos destacados

A su juicio, la inteligencia tiene más que ver con nuestros conocimientos y ser listo con nuestras habilidades. En concreto, lo primero te permite abordar problemas complicados y resolverlos de manera lógica, dedicar tiempo a la reflexión, definir la facilidad con la que adquirimos conocimientos complejos, está motivada por la curiosidad...

En cambio, ser listo te permite reaccionar de forma original a las situaciones nuevas, facilita aprender habilidades y ciertas estrategias en lugar de memorizar conceptos, reaccionar de manera inmediata a los desafíos, usar de manera muy eficiente nuestra inteligencia...

A tener en cuenta

Pero esto no es todo. Ser inteligente "ofrece una visión amplia de la realidad para pensar en el porvenir más lejano". Es decir, hay una proyección hacia el futuro, colocamos la mirada en el horizonte con la finalidad de anticipar eventos o problemas ante los que actuar.

Ahora bien, ser listo "hace que te focalices más en el presente inmediato para tomar decisiones rápidas". Por encima de todo, las personas más inteligentes suelen demostrar una creatividad de alto nivel. Por el contrario, la virtud de la persona lista está en su eficiencia para tratar los problemas con rapidez.

"Ser muy inteligente no siempre es sinónimo de éxito ni de felicidad. A veces, las secuelas no detectan al niño con elevadas competencias intelectuales y esto puede abocarlo a la desmotivación y el fracaso escolar", ha concluido la experta. Y razón no le falta.