La ocupación hotelera en Zaragoza baja este verano hasta el 65% pero hay más turista extranjero y con capacidad de gasto

Superando las expectativas iniciales, pero con datos más bajos que el año pasado. Así se cierran los hoteles de Zaragoza y provincia el mes de agosto en el que han registrado una ocupación del 65,30%, superando la estimación inicial de principios de verano del 45,94%, pero ligeramente por debajo del 67,81% de 2024.

Los datos han registrado una mejor evolución en el caso de la provincia de Zaragoza, donde los hoteles han pasado de una previsión inicial del 56,76% a rozar casi el 80% de ocupación, según los datos facilitados por Horeca Hoteles. Un dato que mejora el registrado en años anteriores en los que no se superaba el 69%.

Unas cifras que se han conseguido por las reservas de última hora, que se han animado en el mes de agosto tanto en Zaragoza capital como en la provincia. Además, los datos de este año, arrojan otras evoluciones positivas como es el caso de la ocupación media, que ha sido más elevada en comparación con el año anterior, aparte de registrarse más turistas extranjeros, con una mayor capacidad de gasto.

De acuerdo con los datos del sector, la estancia media en Zaragoza durante el mes de agosto ha sido de dos días frente a una previsión de 1,72 días y a los 1,86 días de agosto de 2024. En la provincia, la estancia media es todavía mayor, con 2,25 días, superando la previsión inicial de 1,75 días y los 1,67 días de agosto de 2024.

Referente a los visitantes, destaca la presencia de turistas extranjeros tanto en la capital como en la provincia. En la ciudad, el 33,58% de las estancias han sido internacionales, creciendo al 25% del año anterior. Y, en la provincia, las estancias de turistas extranjeros suponen el 25,63% frente al 24,67% de 2024.

Principalmente, los turistas extranjeros que han elegido Zaragoza para disfrutar del mes de agosto son procedentes de Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos y Reino Unido. Dentro del turismo nacional, destaca la afluencia de personas de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Son procedencias que se repiten en algunos casos en el caso del turismo en la provincia de Zaragoza. La ciudad zaragozana ha recibido sobre todo a procedentes de Francia, Italia y Países Bajos, mientras que, en clave nacional, la mayor afluencia ha procedido de Madrid, Cataluña, Aragón, Valencia, Andalucía, Galicia y Murcia.

Y, a pocos días del mes de septiembre, Horeca Hoteles Zaragoza se muestra más optimista en los datos, según se constata en la encuesta que han realizado en el sector. Inicialmente, se prevé una ocupación hotelera del 68,93% en la ciudad y del 69,75% en la provincia, gracias a los diferentes eventos culturales y fiestas patronales que tienen lugar en este mes. La previsión de estancia será de 2,07 días en la ciudad y de 2,5 días en la provincia.