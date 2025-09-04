Para esto sirve el botón que se está empezando a ver en los probadores de las tiendas en España: es más útil de lo que imaginas

Con las altas temperaturas como protagonistas durante los meses de verano en gran parte del país, lo cierto es que acudir a centros comerciales para mirar tiendas de ropa y estar muy frescos se ha convertido en uno de los planes más repetidos por familias enteras este agosto.

Y todo apunta a que se mantendrá esta tendencia durante las próximas semanas. De hecho, se trata de una actividad que no tiene edad, es decir, hay negocios adaptados a los más pequeños de la casa, establecimientos para personas de edad avanzada...

Pero lo que sigue reinando son las tiendas de ropa. Y cada vez son más las marcas que deciden adentrarse en los centros comerciales, debido a que son lugares que atraen a miles de personas cada día, una cifra que se incrementa de manera considerable durante épocas concretas: Navidad o Semana Santa, por ejemplo.

Por lo general, hay tiendas adaptadas a todos los estilos: más clásicos, más atrevidos, más veraniegos o más deportivos, entre otros. Pese a que casi todas suelen tener los mismos productos, siempre tratan de diferenciarse por los detalles en las prendas, los colores o novedades en el interior de sus locales.

Una de las que más ha llamado la atención a la influencer y creadora de contenido sevillana, Natalia Gones, es el botón que aparece en los probadores de Mango. Y es que en estos espacios, la iluminación suele ser demasiado alta, con luz blanca, lo que puede llegar a afectar a la visión y perspectiva de cómo queda la ropa realmente.

Hasta ahora. Al parecer, hay un botón en el espejo con el que puedes iluminar el probador a tu gusto. "Esto es el futuro. Esto por favor en todos los probadores de España. Básicamente son unos botones para controlar la luz", ha manifestado Gones en su cuenta de TikTok.

Y ha añadido un contundente mensaje, haciendo referencia a la realidad que muchas personas viven, sobre todo mujeres: "La mayoría de las veces que no me ha gustado una prenda ha sido porque el probador tenía una mala luz. Con esta es que es imposible no verte guapa".

La publicación, como era de esperar, no se ha viralizado, pero sí que ha corrido la voz entre la sociedad española. Y es que se trata de algo que un gran porcentaje llevaba pidiendo desde hace tiempo y que, casi con total seguridad, se extenderá a los centros comerciales del país.