Cáscara de plátano con vinagre: por qué los expertos recomiendan esta mezcla para las plantas y para qué sirve

Pocas combinaciones tienen más beneficios que el vinagre con las cáscaras de plátano. Aunque pueda sonar sorprendente, que lo es, la realidad es que cada vez son más los españoles que se suman a la moda de elegir soluciones naturales para mejorar el jardín sin gastar casi dinero.

El plátano

Por un lado, entre las propiedades del plátano, cabe destacar los siguientes, según el portal especializado 'Tua Saúde':

Controlar el peso . Promueve la disminución del apetito, puesto que es rico en fibras que aumentan el tiempo de digestión de los alimentos.

. Promueve la disminución del apetito, puesto que es rico en fibras que aumentan el tiempo de digestión de los alimentos. Previene los calambres musculares . Tiene alto contenido de potasio y magnesio, minerales importantes para la conducción eléctrica, contracción y recuperación muscular.

. Tiene alto contenido de potasio y magnesio, minerales importantes para la conducción eléctrica, contracción y recuperación muscular. Mejora la salud mental . Contiene triptófano, un aminoácido que participa en la formación de hormonas que mejoran el humor y ayudan a relajar.

. Contiene triptófano, un aminoácido que participa en la formación de hormonas que mejoran el humor y ayudan a relajar. Previene el envejecimiento prematuro . Esto se debe a que es una fruta rica en vitamina C, la cual favorece la formación de colágeno en el cuerpo. Además, ayuda a prevenir el envejecimiento celular de la piel, evitando la formación de arrugas.

. Esto se debe a que es una fruta rica en vitamina C, la cual favorece la formación de colágeno en el cuerpo. Además, ayuda a prevenir el envejecimiento celular de la piel, evitando la formación de arrugas. Mejora problemas digestivos . Puede ayudar a aliviar la acidez y prevenir la formación de úlceras gástricas, debido a que contiene una sustancia llamada leucocianidina.

. Puede ayudar a aliviar la acidez y prevenir la formación de úlceras gástricas, debido a que contiene una sustancia llamada leucocianidina. Mejora el metabolismo. Está llena de nutrientes y aporta vitaminas del complejo B6, las cuales son importantes para el buen funcionamiento metabólico.

Pero no solo eso: su cáscara es un verdadero tesoro. Y es que combate el estreñimiento, regular el colesterol y el azúcar en la sangre, favorece la pérdida de peso, combate infecciones, repara y cuida la piel, evita la fatiga muscular, mantiene la salud visual y mejora el sueño.

El vinagre

Por otro lado, los aspectos positivos del vinagre son:

Ayuda en la pérdida de peso . Debido a su alto contenido de ácido acético, prolonga la sensación de saciedad y reduce la ingesta calórica en la dieta.

. Debido a su alto contenido de ácido acético, prolonga la sensación de saciedad y reduce la ingesta calórica en la dieta. Mantiene la salud del cabello . Aumenta su brillo y reduce el encrespamiento.

. Aumenta su brillo y reduce el encrespamiento. Controla los niveles del glucosa . Puede ayudar a controlar los niveles de glucosa, debido a que mejora las funciones de la insulina.

. Puede ayudar a controlar los niveles de glucosa, debido a que mejora las funciones de la insulina. Previene las enfermedades cardiovasculares. Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias pueden prevenir enfermedades cardiovasculares al mantener la salud de las arterias y controlar los niveles de colesterol en la sangre.

A tener en cuenta

Aunque pueda parecer una mezcla simple, esta fórmula puede aportar nutrientes clave al suelo y mejorar el crecimiento de las plantas. Por lo general, es recomendable aplicarlo una vez por semana en plantas que necesitan un refuerzo nutricional. Eso sí, también es útil en jardines pequeños, macetas o huertas urbanas.

El procedimiento es muy sencillo. Tan solo hay que juntar las cáscaras, guardándolas en un recipiente limpio. Luego, añadir el vinagre, asegurándonos de que queden completamente sumergidas. Acto seguido, dejar reposar la mezcla durante 48h. En ese tiempo, los nutrientes se liberan. Por último, mezclamos el líquido con agua en partes iguales.