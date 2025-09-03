Aragón destinará más de 1.000 millones a la educación concertada en los próximos seis cursos

El Gobierno de Aragón ha autorizado en Consejo de Gobierno un gasto plurianual de 1.013.807.138,72 euros, cuantía que se corresponde con el gasto derivado de la resolución de acceso, renovación y modificación de conciertos educativos en centros privados concertados en la comunidad aragonesa en los próximos seis cursos, es decir, a partir de 2025-2026 y hasta agosto de 2031.

Este plurianual será para todos los niveles de enseñanzas, entre Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial. Y, según han explicado desde el Ejecutivo aragonés, la cantidad está ajustada al gasto real producido en los últimos ejercicios presupuestarios y conforme a los cálculos supervisados por la Intervención General.

De hecho, esta cantidad responde únicamente a la actualización de los módulos de concierto, cuya cuantía fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en este caso, la de 2023, mientras que es la Ley Orgánica de Educación la que regula los módulos, con tres componentes: salarios de personal docente, antigüedad –gastos variables- y otros gastos.

En concreto, el módulo de gastos de personal comprende los salarios y las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social, mientras que el módulo de gastos variables incluye el pago de los conceptos de antigüedad del personal docente de los centros privados concertados, los derivados del ejercicio de la función directiva docente y el pago de las obligaciones derivadas del ejercicio de las garantías reconocidas a los representantes legales de los trabajadores. En cuanto al tercer componente, comprende el gasto corriente de los centros y el personal administrativo de los mismos.

En los últimos cuatro cursos, de 2021 a 2025, el gasto en la educación concertada ha ascendido a 971 millones de euros.

