Grupo Hotusa compra el antiguo poblado de Belesar y rehabilitará las viviendas para sus trabajadores de Chantada

El Grupo Hotusa ha cerrado la compra del antiguo poblado del embalse de Belesar -conocido como 'poblado Fenosa'- con objeto de construir viviendas para facilitar el crecimiento de su proyecto de Chantada, donde ya trabajan más de 270 personas, y seguir apostando por ese sólido proyecto. La compañía explica que esta operación refleja "el firme compromiso" de Grupo Hotusa con la localidad lucense de Chantada muy ligada al mundo vinícola.

La rehabilitación de estas viviendas permitirá no solo dar respuesta a las necesidades de alojamiento de los profesionales que integran la oficina de la localidad, sino también "contribuir a dinamizar la zona, reforzando el vínculo de la empresa con el territorio" y garantizando la sostenibilidad de su expansión en Galicia.

Grupo Hotusa gestiona en la comunidad gallega un total de 25 hoteles, tras la reciente incorporación del Eurostars Villa de Allariz Hotel & Balneario 4* y posee 5 oficinas corporativas distribuidas en Chantada, Lugo, Monforte de Lemos, A Coruña y Vigo. en noviembre de 2012 inició en Chantada, "uno de sus proyectos más ambiciosos apostando por esta localidad" y por el potencial de sus jóvenes para ubicar una nueva sede del grupo.

Con motivo del décimo aniversario del proyecto la compañía realizó el documental 'Chantada, historia de un proyecto empresarial de Grupo Hotusa'. Reivindica, asimismo, que ha sido pionero en la incorporación de dinámicas de trabajo a distancia y la descentralización de los centros de trabajo de las grandes urbes.

Proyectos educativos

Además, desde 2014 Grupo Hotusa colabora con distintos centros educativos de FP Dual de Galicia, gracias a los que, indica, la compañía ha formado ya a más de 800 alumnos de los que aproximadamente el 50% han sido posteriormente contratados en sus oficinas y hoteles.

Concretamente, en el curso 2023-2024 el grupo firmó convenios de prácticas remuneradas con 12 centros que ofrecen FP Dual, de las que ya se benefician 141 alumnos y que ha supuesto una inversión de 555.000 euros.