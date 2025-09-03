El lavavajillas económico que es ideal para las cocinas pequeñas y no hace apenas ruido: será tendencia en 2026

Llegas del trabajo muy cansado y mosqueado con el mundo después de haber tenido una discusión con tu responsable. Te preparas la cena, cualquier cosa rápida para ensuciar lo menos posible y enciendes la televisión para ver tu serie favorita. Al terminar, recuerdas que no tienes lavavajillas y tienes que fregar al plato a mano. Te hundes por completo.

A todos nos ha pasado alguna vez en la vida. Y es que este aparato cada vez más se está convirtiendo en un imprescindible de los hogares en España, debido a que ahorra tiempo, dinero y agua. Además, ofrece una mayor higiene al eliminar todas las bacterias y gérmenes de manera más efectiva que el lavado a mano.

En profundidad

Por si fuera poco, también facilita el mantenimiento de la cocina limpia y ordenada, en especial después de visitas familiares o reuniones. Pero cuando llega el momento de la verdad, el de comprarlo, siempre surge la duda de cuál es el más completo del mercado.

Y, afortunadamente, hoy te traemos la respuesta. Se trata del lavavajillas Candy, que se encuentra en Amazon por un precio muy económico, ofreciendo incluso la posibilidad de envío gratuito. Sí, seas o no miembro de Amazon Prime. Algo que no se puede escapar.

Más detalles

Ideal para cocinas pequeñas o espacios bastante reducidos, se trata de un electrodoméstico compacto de 45 centímetros, con capacidad para 10 servicios. Asimismo, integra ocho programas distintos, incluyendo ciclos rápidos, antibacterias, eco, delicados o intensivos.

Una de las claves frente a otras alternativas del mercado es la tecnología antibacteriana, que mejora la higiene durante el lavado. Sin duda alguna, esto es muy útil en casas donde los más pequeños de la casa, o las personas de avanzada edad, son los grandes protagonistas.

A tener en cuenta

Cabe destacar que el nivel de ruido se queda en solo 47 dB, por lo que puedes utilizarlo en cualquier momento del día sin molestias, incluso por la noche. Pero esto no es todo: incorpora WiFi y conectividad con la app hOn, desde la cual controlas el lavavajillas, inicias ciclos, recibes recomendaciones...

El panel digital ofrece indicador de sal y abrillantador, algo esencial para mantener el rendimiento óptimo del lavado. Por último, pero no menos importante, cuenta con función de inicio diferido, que permite programar el lavado para las horas de menor consumo energético o adaptarlo a tu rutina.