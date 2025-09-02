Un hombre gana seis millones en la lotería, rompe con su pareja y huye del país por sus amigos: "Un infierno asfixiante"

Todo (o casi) el mundo sueña con ganar la lotería. Una gran cantidad de dinero con la que se imaginan haciendo el viaje de sus sueños, abriendo el negocio que siempre han tenido en mente, regalando a sus hijos el juguete más caro del mercado o cumpliendo las metas que imaginan a diario.

Lo cierto es que con tal cantidad de dinero los planes vienen solos a la cabeza. Pero la realidad es bien distinta cuando eso se hace realidad y te ves con esa cifra en la cuenta del banco. Al menos es lo que le ha sucedido a un hombre tras ganar 6 millones de libras en la lotería de Reino Unido.

El suceso ocurrió en 1996. Todo parecía ir bien, con buenas noticias a su alrededor y un entorno que le apoyaba en cualquier proyecto, sin importar las dificultades. Ahora bien, tras este icónico momento, su vida se torció y se convirtió en un "infierno asfixiante".

De hecho, ese calificativo tan contundente fue el que transmitió a 'Daily Mail'. Y es que rápidamente su círculo más íntimo, e incluso el no tan íntimo, empezó a pedirle limosna. O lo que es lo mismo, un pellizco para sus caprichos o para tapar agujeros tanto a corto como a largo plazo.

La situación se volvió alarmante y el estrés que alcanzó fue tal que hasta acabó con su matrimonio, se le acabó la idea de tener más hijos de inmediato y acabó teniendo serios problemas relacionados con la salud mental. Es sorprendente, pero sí que ocurre más de lo que nos creemos.

Chef de profesión, este hombre había abierto su propio restaurante en Londres hacía nada, pero tomó la decisión de huir del país, a Francia, tres años después de conseguir la hazaña. Y es que las consecuencias de que tanta gente supiera que tenía dinero eran más que evidentes.

29 años después de ganar el premio, parece que su vida se ha vuelto a enderezar y ha podido regresar a su país tranquilo. Por el momento se desconoce si sus amigos se han vuelto a poner en contacto con él, o no quiere saber nada más de ellos, pero se conocerán más detalles en los próximos meses. Seguro.

El episodio se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, sobre todo en 'X' (anteriormente conocido como Twitter), con multitud de visualizaciones, elementos guardados y 'me gusta'. También, algunos usuarios han compartidos sus opiniones en la red social, tanto a favor como en contra de su mentalidad.