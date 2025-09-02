El secretario general de la OTAN advierte a los ciudadanos de lo que está por venir: "Un misil ruso sólo tarda cinco minutos más en alcanzar Madrid que Lituania"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido este martes de que un misil ruso sólo tarda cinco minutos más en alcanzar Madrid que Lituania para evidenciar que la amenaza del Kremlin "aumenta cada día", por lo que ha pedido no ser "ingenuos" al respecto.

"Con la última tecnología de misiles rusos, por ejemplo, la diferencia ahora entre Lituania, en primera línea, y Luxemburgo, La Haya o Madrid es de cinco a diez minutos", ha apuntado Rutte en rueda de prensa en Luxemburgo.

"Todos estamos bajo la amenaza directa de los rusos. Ahora todos estamos en el flanco oriental, tanto si vivimos en Londres como en Tallín", ha enfatizado el ex primer ministro de Países Bajos. "No seamos ingenuos al respecto", ha remachado.

Rutte ha insistido también en que "para mantener la Alianza fuerte, es fundamental que ningún socio gaste mucho más que los demás" ante una amenaza rusa que "aumenta cada día".

En este sentido, ha recordado que el compromiso que adquirieron los aliados de aumentar el gasto de su PIB en defensa hasta el 5%, incluido el 3,5% en defensa básica, "está absolutamente confirmado".