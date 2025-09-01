El chef de un restaurante de playa explica la diferencia entre atender a turistas extranjeros y clientes españoles: "Al final..."

El mundo de la hostelería nunca dejará de sorprendernos. Y más en verano, cuando la sociedad suele tener más tiempo libre e invierte más horas y dinero en ocio. Cuando no es por la reseña de un cliente en redes sociales, es por las condiciones de las ofertas laborales en el sector o por una situación inédita ocurrida en el interior del establecimiento.

Lo cierto es que siempre pasa algo. Esta vez, se han viralizado las declaraciones de un chef cubano (Ariel Patai), el cual tiene un negocio en Fuerteventura y ha defendido de manera contundente a la clientela española, criticando a aquellos hosteleros que rechazan a los turistas del país.

En profundidad

"Normalmente, a la gente no le gusta trabajar con los españoles porque el español sabe comer. Tú le sacas un producto de mierda y el español se te va a quejar. Igual, cuando se lo sacas bueno, te lo va a agradecer", ha manifestado el protagonista. Y no es para menos.

Pero no acaba ahí. Y sigue con un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie: "Muchas personas están acostumbradas a hacer mierda, se le quejan los españoles y entonces se terminan quejando del cliente español. Si vas a la mayoría sitios de hostelería, casi ninguno quiere trabajar con españoles".

Más detalles

A su juicio, los mejores clientes que tiene en su negocio son los españoles. ¿El motivo? Está claro: valoran su trabajo y saben lo que están comiendo. A lo mejor, a un guiri le haces una paella con un socarrat y te dice que está quemada, mientras que a un español no.

Lejos de quedarse aquí, ha añadido abiertamente que la gastronomía española es "top" y se ha vuelto a posicionar a favor del público nacional. "Para saber darle de comer a una persona que viene de Madrid, tú no le vas a dar una mierda por estar en la playa", ha concluido.

A tener en cuenta

La publicación, como era de esperar, ha generado cierta controversia, pero ha alcanzado la 'fama' rápidamente, llegando a superar las miles de visualizaciones e incluso superando los 40.000 'me gusta' en la red Instagram. Además, claro está, de los elementos guardados y compartidos.

"Es la primera vez que oigo a alguien decir que hay gente que no les gusta trabajar con nosotros, pero se agradecen todas las amables palabras", "Pensamiento muy bueno. Ese es el camino" o "Tantos idiomas y decidió hablar con el de la verdad", son algunas de las reacciones de los usuarios que se han podido leer.