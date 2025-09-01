Junta y organizaciones agrarias acuerdan una ayuda de hasta 5.000 euros para reponer vallados afectados por los incendios

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) han acordado este lunes una nueva ayuda para la reposición de vallados para los afectados por los incendios, con una cuantía máxima de 5.000 euros por beneficiario.

Este lunes se ha celebrado la tercera reunión de trabajo del sector de cara a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales, una cita en la que se ha consensuado esta ayuda para la reposición de vallados ganaderos y perimetrales dañados para la protección del ganado y refuerzo del manejo en extensivo del ganado.

Esta medida es la número 10 del plan de recuperación impulsado por la Junta de Castilla y León y contará con una cuantía máxima de 5.000 euros por beneficiario, según ha informado la Junta en un comunicado.

Podrán optar los titulares de explotaciones agrarias con parcelas de titularidad privada y declarantes de la Solicitud Única (PAC). Esta ayuda se podrá solicitar entre el 15 de septiembre y 30 de octubre, y se tendrá que tramitar a través de una declaración responsable específica que se publicará en los próximos días y donde deberá figurar, entre otros, fotografías georreferenciadas que muestren los daños sufridos.

Además, el Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado hoy la orden de la Consejería por la que se conceden ayudas directas de 5.500 euros a los primeros 460 agricultores y ganaderos profesionales afectados por los grandes incendios del verano, con un importe global de 2,5 millones, en base al acuerdo del Consejo de Gobierno de la semana pasada. La cuantía se destina a compensar las pérdidas de producción, la muerte de ganado, pérdida de colmenas, reconstrucción de instalaciones y reposición de vallados ganaderos en función de unos baremos.

Hay que tener en cuenta que a esta orden se sumarán futuras órdenes que recojan nuevos beneficiarios profesionales si se delimitan formalmente más zonas afectadas por los incendios.

Lo que ya está disponible es el modelo de declaración responsable para que los afectados puedan solicitar las ayudas directas para para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas, con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena. https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285552754750/Propuesta

Podrán cumplimentar esta declaración responsable aquellos profesionales que, habiendo recibido la ayuda mínima de 5.500 euros, consideren que sus daños son superiores. También podrán solicitarlo aquellos otros agricultores y ganaderos afectados que, no cumpliendo los requisitos de la ayuda mínima, sí hacen la declaración de la PAC o están inscritos en los registros oficiales, excluido el autoconsumo, y hayan sufrido daños superiores a 100 euros.

La Junta de Castilla y León reafirma así su compromiso con la recuperación del sector agrario en las comarcas afectadas por los incendios ya que estas ayudas constituyen un apoyo esencial a los profesionales del campo para el restablecimiento de su actividad.

En este sentido, el equipo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural está recorriendo las zonas afectadas para conocer de primera mano el alcance de los daños y garantizar que la respuesta institucional se ajuste a las necesidades de agricultores y ganaderos.