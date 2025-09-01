Adiós a la suciedad para siempre: los trucos sencillos para limpiar la lavadora por dentro

La lavadora, aunque parezca imposible, se ensucia más de lo que creemos. Y es que por dentro puede acumular restos de detergente, suavizante, cal y minerales de agua y pelusas de la ropa. Todo ello impide una limpieza correcta y deja rastros más que visibles en las prendas.

En profundidad

De hecho, la humedad constante en el tambor y el fuelle puede favorecer la aparición de moho, bacterias y hongos, que se manifiestan con malos olores y suciedad tanto a corto como a largo plazo. También, por desgracia, pueden acumularse una serie de residuos grasos y depósitos en el filtro y la bomba del desagüe.

Ante este panorama, son muchos los españoles que se preguntan cómo realizara una limpieza profunda en el interior de la lavadora. Y lo cierto es que hay varios trucos y remedios caseros, los cuales se ha encargado de recopilar una creadora de contenido, conocida en TikTok como @homes.styles.

Más detalles

En caso de tener la goma sucia o húmeda, debemos echar un buen chorro de oxígeno activo, que hace la función de la lejía, pero en pocos minutos. Después, hay que frotar con un estropajo y quitar los restos con una bayeta. Eso sí, tiene que estar muy limpia.

Para limpiar la puerta de la lavadora, solo necesitamos vinagre, el cual debemos echar en un estropajo y frotar por todo el espacio. Luego, claro está, secarlo adecuadamente. "Con estos simples pasos, quedará perfecta", ha manifestado de modo contundente la tiktoker.

A tener en cuenta

Para limpiar el filtro, es algo más complicado. Debemos colocar una toalla y luego un balde. Hay que girar en contra de las agujas del reloj y limpiarlo bien, ayudándonos de un cepillo, pero sin olvidarnos del interior. Por supuesto, hay que volver a colocarlo en su sitio.

Para limpiar el cajetín, debemos bajar la pestaña que está en el fondo para poder sacarlo. Eso sí, no debemos olvidarnos de limpiar donde se coloca con un poco de vinagre de limpieza. Para lo de dentro, será suficiente un poco de detergente, con la ayuda de un cepillo.

Para la limpieza del tambor, debemos colocar medio vasito de bicarbonato y dos vasitos de vinagre de limpieza. Luego, debemos poner un programa largo, a unos 60 grados. "Con estos trucos, tu ropa saldrá con buen olor, limpia y tu lavadora durará mucho más tiempo", ha concluido. Y no es para menos.