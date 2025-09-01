Un francés opina sobre España y deja a toda la gente sin palabras: "Es un país que..."

La rivalidad entre Francia y España es el resultado de siglos y siglos de conflictos, como la Guerra de Sucesión y las Guerras Napoleónicas. Estos enfrentamientos, de hecho, dejaron una marca imborrable en la memoria colectiva que se ha extendido hasta época recientes a través de la competencia por la hegemonía europea y diferencias culturales y políticas.

Pese a que ambos son aliados como miembros de la Unión Europeo (UE), la realidad es que esta rivalidad se evidencia, entre otras muchas cosas, en el ámbito deportivo -y concretamente en el fútbol-, donde la selección española se ha convertido en un rival complicado para la francesa.

En profundidad

De ahí que sean muchos los españoles que quieran conocer la opinión de los franceses sobre nuestro país. Y, casualidades de la vida, un usuario de TikTok (conocido en redes sociales como @dele_gt), lo ha hecho realidad, preguntando a personas que viven en Marsella.

En primer lugar, ha aparecido una joven que ha revelado su gusto por todo el país: "A mí me encantan los españoles. Toda mi familia es de España y, además me encantan las tapas". Y no es para menos. Algo bastante parecido a la declaración de un joven, poco después.

Más detalles

"La gente es muy buena, es limpia", ha transmitido. ¿Y en el trato con los demás? Pues bien, una pareja ha confesado que son más simpáticos los españoles que los franceses, pero que hablan más fuerte que ellos, sobre todo en el metro, y también muy rápido.

Es más, se trata de un pensamiento compartido con dos adolescentes, las cuales han desvelado que en España son "muy ruidosos" y gesticulan mucho cuando hablan. Casi todos, además, han resaltado que los españoles son fiesteros y les gusta la noche.

A tener en cuenta

Por último, un hombre ha concluido de manera contundente que no tiene ningún tipo de problema con los españoles. A su juicio, España es un país hermoso donde se vive bien, algo que simboliza una muestra de respeto por la cultura y el estilo de vida de los españoles.

La pieza se ha viralizado en cuestión de años, superando las miles de visualizaciones, 'me gusta' y elementos guardados. De igual forma, los comentarios se han ido sucediendo con el paso del tiempo, tanto a favor como en contra, pero con algo muy en común: no parece ser mutuo.