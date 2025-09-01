La empresaria María Cremades ofrecerá el discurso ciudadano de Día de Extremadura y el INFOEX será reconocido con la Medalla de Extremadura

La empresaria extremeña María Cremades será la encargada de ofrecer el discurso ciudadano del acto institucional del Día de Extremadura, que se celebrará este domingo, 7 de septiembre, en el Teatro Romano de Mérida, y que estará presentado por las periodistas extremeñas Raquel Sánchez Silva e Irene Rangel.

Un Día de Extremadura que se conmemora el 8 de septiembre, este año bajo el lema 'Extremadura, nuestra luz, nuestro rumbo' y con un cartel elaborado por el diseñador extremeño JM Brea, a partir del protagonismo del colgante tembladera, típico de traje regional de la comunidad.

Se trata de una edición "especial" del Día de Extremadura, ya que se celebran 40 años de su conmemoración, con la entrega de cuatro Medallas de Extremadura, que recibirán los efectivos del Plan Infoex por su trabajo en los incendios de este año en la comunidad, la actriz pacense Carolina Yuste, el investigador Juan Manuel Sánchez y el empresario vitivinícola Marcelino Díaz.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha presentado este lunes en Mérida los detalles de esta celebración del Día de Extremadura, del que ha destacado su importancia en un año en el que los extremeños han "demostrado, más que nunca, que somos muy fuertes, nuestra fortaleza y nuestra solidaridad", por lo que ha valorado que "Extremadura está viva, está llena de gente excepcional, como la que este año recibe la medalla", y que "representan a un gran pueblo que se prepara ya para celebrar su gran día", ha resaltado.