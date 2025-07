La actriz Carolina Yuste, el científico Juan Manuel Sánchez Guzmán y el empresario Marcelino Díaz, son los galardonados con la Medalla de Extremadura

El Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta de Extremadura ha aprobado en este miércoles 23 de julio los decretos de conexión del máximo galardón de la Comunidad Autónoma, las Medallas de Extremadura que se entregarán el próximo 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida, en reconocimiento del mérito del talento y de la trayectoria de las personas que trabajan para construir una Extremadura mejor.

La actriz Carolina Yuste ha sido a propuesta de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha destacado que se trata de "una mujer joven, luchadora e inconformista; pero que además gana Goyas", en concreto este año recibió su segundo galardón por la interpretación de la policía que se infiltró en la banda terrorista ETA. De Yuste afirmó que ella es una "protagonista" de la "Extremadura que no se conforma.

Las otras dos medallas aprobadas por la mayoría absoluta de la Comisión de Valoración han sido el científico Juan Manuel Sánchez Guzmán y el empresario Marcelino Díaz.

Sánchez Guzmán lleva una vida plena "entregada a la investigación", destacó Guardiola, "biólogo de formación y extremeño de vocación" lleva más de 40 años construyendo las bases del sistema científico regional, "no sólo ha firmado a estudiantes, sino que también levanto el Centro Científico y Tecnológico de la Junta de Extremadura, siendo un gran defensor de la naturaleza y de Extremadura, destacó.

En palabras de Guardiola, "ha demostrado que la simbiosis entre la Universidad, la empresa y la sociedad es una lanzadera "para que Extremadura avance"

Marcelino Díaz "no se conformó" afirmó Guardiola, "él no sólo entendió la viña, sino que escuchó el campo y llevo el nombre de Extremadura por todo el mundo", en los años 80 se atrevió "a hacer algo imposible, elaborar cava en Extremadura" y para ello, Guardiola afirmó que "luchó en los despachos y en los tribunales para que hoy Extremadura tenga su DO Cava", destacó.

María Guardiola ha destacado que se han recibido 17 propuestas, destacando que el decreto de concesión permite un máximo de 5 medallas, pero deben de contar con la mayoría absoluta de aprobado, y en este caso sólo se ha dado en la propuesta de Juan Manuel Sánchez Guzmán y de Marcelino Díaz, además de la Medalla a propuesta de la presidenta, que ha recaído en Carolina Yuste.