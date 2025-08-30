Aviso de la Guardia Civil a toda España: a partir de ahora, ten cuidado si acudes a este lugar en verano

La Guardia Civil, en la denominada operación 'Escoba', ha detenido a una persona como supuesta autora de cinco robos cometidos en complejos turísticos o vacacionales ubicados en la localidad malagueña de Mijas.

La operación se inició en el mes de mayo, fecha de la interposición de la primera denuncia por parte de un turista que pasaba unos días de vacaciones en el país, han informado la Guardia Civil en un comunicado.

Así, durante dos meses, los investigadores realizaron numerosas gestiones operativas que les permitió conocer, tanto el modus operandi como la identidad de este individuo.

En concreto, esta persona, supuestamente, cometía los robos utilizando el escalo para acceder a las viviendas donde cometía los ilícitos.

Posteriormente, con sigilo, accedía a las mismas a través de puertas o ventanas aprovechándose del descuido de sus víctimas, que las dejaban abiertas o entreabiertas para combatir las temperaturas nocturnas.

Una vez en el interior de las viviendas el autor sustraía joyas y dinero en metálico, todo ello, mientras los moradores, en su totalidad turistas que pasaban unos días de vacaciones en la costa malagueña, permanecían durmiendo en su interior.

A mediados del mes de julio los investigadores procedieron a la detención de este individuo como supuesto autor de cinco delitos de robo en el interior de viviendas, siendo puesto a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola.