Ni aceite ni microondas: el sencillo método que recomiendan los expertos para descongelar los alimentos en el hogar

Como bien sabemos, se ha puesto de moda congelar alimentos en verano en España debido a que el calor incrementa de manera muy notoria el crecimiento de bacterias y el deterioro de los alimentos, aumentando el riesgo de intoxicaciones. De ahí que sea efectivo para prevenir esto, manteniendo los productos seguros y conservando su frescura y nutrientes.

Además, permite disfrutar de productos de temporada durante todo el año, ahorrar dinero comprando en oferta y reducir el desperdicio de comida. Incluso posibilita la preparación de comidas con antelación, ahora bien, se debe tener cuidado con el tipo de alimento y su preparación previa.

Aunque siempre se ha tenido en mente el uso del microondas o de aceite para descongelar los alimentos, lo cierto es que no es para nada recomendable, especialmente este último. ¿El motivo? Está claro: puede promover el crecimiento de bacterias y contaminar la comida.

Por suerte, hay alternativas efectivas. De hecho, un experto en comida (@gbfoodproductos) ha revelado tres técnicas muy seguras tanto a corto como a largo plazo:

Pasar el producto a la nevera con antelación, ya que la temperatura controlada evita la proliferación de bacterias y mantiene las propiedades del alimento. Sumergirlo en agua fría, y cambiarla aproximadamente cada 30 minutos. La cocción, especialmente para alimentos como verduras, pescado, hamburguesas o productos de pastelería, siempre y cuando se realice correctamente.