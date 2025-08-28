Covisian plantea un ERE para 85 personas en su contact center en Calatayud (Zaragoza)

El grupo italiano Covisian ha planteado un ERE de despido colectivo en el centro de la compañía en la localidad de Calatayud, en Zaragoza, ante el cierre del servicio MasMovil que prestan en la actualidad más de 85 trabajadores.

El fin de este servicio, en el marco de la campaña de Atención al Cliente de Xfera Moviles, ha sido el motivo esgrimido por la compañía para justificar la interposición de este ERE, según han indicado desde el sindicato SOA.

Covisian, antigua GSS, lleva más de 10 años con presencia en Calatayud, en concreto en el polígono La Charluca de esta localidad zaragozana, y cuenta con otros centros a nivel estatal para prestar servicios de contact center. Desde Aragón, la plataforma tiene otras dos campañas cuyo servicio se presta con más de 55 trabajadores, según datos facilitados por el sindicato.

Las negociaciones del ERE comenzarán el próximo día 2 de septiembre. Se abre así un período en el que desde SOA consideran que se inicia un proceso "largo, duro y tenso en el que nos jugamos la supervivencia de uno de los pocos motores económicos de la zona".

Y es que la organización sindical ha lamentado esta noticia porque supone "un duro golpe" para Calatayud y la comarca, dado que Covisian "ha sido un motor de contratación a nivel comarcal llegando a contar, no hace muchos años, con una plantilla de 500 trabajadores, incluidos los empleados a través de varias ETTs, siendo en su mayoría mujeres.

Desde el sindicato confían en poder contar con la "colaboración, ayuda y presencia activa de las instituciones de Calatayud", han apuntado.