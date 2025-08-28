Dejó una "reseña falsa" en un buffet libre y la respuesta del propietario da para hablar: "Vergüenza es el estado en que dejaron la mesa"

Ir a un nuevo bar o restaurante puede parecer una experiencia, una oportunidad para descubrir el nuevo sitio favorito. Sin embargo, pocos o ninguno lo hacen sin previamente informarse un poco sobre las condiciones de este, como si tiene opción vegetariana, sin gluten, está enfocado a la carne a la parrilla o es más de estilo asiático.

Por ello, de un tiempo a esta parte, las reseñas en Google se han convertido en aliadas para los consumidores. Aquí otros clientes comparten su experiencia con la comida, ambiente y servicio, aunque... ¿son todas verídicas?

Las reseñas: aliadas o enemigas

Lo cierto es que en ocasiones las redes se llenan de comentarios poco halagadores y no necesariamente porque el trato no haya sido bueno. Esto es lo que ha compartido el perfil de X (antes Twitter) de @SoyCamarero: una reseña aparentemente "falsa" y la respuesta del local.

El texto de la crítica califica al sitio con un 3 en ambiente y otro 3 en comida indicando que hacía "mucho calor, no hay aire acondicionado", comienza. Por otra parte está el importe a pagar: 20 euros por persona. La queja aquí radica en que "si te comes una hamburguesa y dejas un trocito te hacen pagar el trocito que has dejado".

Esto es una práctica bastante extendida para que la gente no se ponga a pedir comida a diestro y siniestro. De esta manera no se desperdicia comida ni los establecimientos pierden dinero, aunque por norma general se suele ser bastante permisivo y no cobran por un trozo pequeño: "Si pides una hamburguesa y dejas un poquito porque no puedes comer te hacen pagar suplementos... Una vergüenza", termina el mensaje.

La respuesta

El restaurante respondió contundente lamentando que "Google no permite responder las reseñas falsas con fotos". En cuanto al motivo del suplemento solo dejó claro que la "vergüenza es el estado en que dejaron la mesa y la cantidad de comidas que se tiró".

Comienza a enumerar toda la comida que se tuvo que tirar: "Más de 4 mitades de burgers, casi 2 hot dogs enteros, varios entrantes". Por norma general en los buffets se dan consejos a los clientes que no saben cómo son los platos y eso fue lo que hicieron: "Se les aconsejó varias veces que pidiesen con moderación para evitar desperdicios de comida y obviamente no cobrar recargos", mantiene en su respuesta.

En cuanto a las condiciones del local directamente dice que es "falso lo del aire" y pide por favor que "no vuelvan nunca más".