Aviso de la Guardia Civil a toda España: a partir de ahora, prohibido vender esto por internet

Un operativo de la Guardia Civil llevado a cabo en La Rioja ha impedido la venta ilícita de piezas religiosas elaboradas con marfil. Como resultado, un varón ha sido investigado por un presunto delito contra la fauna, y otro ha sido propuesto para sanción administrativa por infringir la Ley de Represión del Contrabando.

En profundidad

Tal y como ha informado el Instituto Armado, efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), han llevado a cabo dos actuaciones en distintos puntos de la comunidad autónoma en el marco de la lucha contra el tráfico ilegal de especies protegidas.

Ambas intervenciones se enmarcan en las tareas de 'ciberpatrullaje' que los agentes del SEPRONA realizan de forma sistemática en plataformas de compraventa online, con el objetivo de detectar posibles actividades ilícitas relacionadas con la fauna silvestre, especialmente el comercio ilegal de marfil.

Durante estas labores, los agentes localizaron varios anuncios sospechosos en diferentes portales de Internet, donde varios usuarios ofrecían a la venta una escultura de un Cristo crucificado y seis cruces.

Las imágenes que acompañaban dichos anuncios hacían sospechar que se trataba de objetos elaborados con marfil de elefante, especie protegida por el convenio internacional CITES, por lo que estas transacciones podrían enmarcarse en el tráfico ilícito de especies de flora y fauna protegidas.

Ante la posible ilegalidad de la venta, se llevó a cabo un operativo dirigido tanto a la localización de los autores de los anuncios como a la verificación de la autenticidad de las tallas ofrecidas.

Como resultado de esta actuación, se logró identificar a dos personas presuntamente implicadas en los hechos y verificar la autenticidad de las piezas hechas con marfil.

Más detalles

El anunciante de la escultura del Cristo crucificado resultó ser un varón de 70 años, que ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la fauna por la tenencia y venta de objetos elaborados con marfil, material procedente de especies protegidas. La pieza fue intervenida por los agentes.

Por su parte, el anunciante de las cruces es un varón de 54 años, vecino de La Rioja Baja, que ha sido propuesto para sanción administrativa por una infracción a la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, al haber ofrecido cruces de oro y marfil sin ajustarse a la normativa vigente.

La Guardia Civil recuerda que la venta de objetos elaborados con marfil está prohibida, salvo en casos muy concretos y debidamente acreditados, debido a que este material proviene de especies protegidas por convenios internacionales como el CITES.

El comercio ilegal de marfil constituye una grave amenaza para la conservación de la fauna silvestre y puede conllevar sanciones penales o administrativas, según la legislación vigente.

El ahora investigado se enfrenta a un delito tipificado en el artículo 334.1, apartado b), del vigente Código Penal, por realizar comercio ilícito de partes y derivados de especies protegidas de fauna silvestre incluidas en el Reglamento (CE) 338/1997, por lo que podría enfrentarse a penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses.

Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial y de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de La Rioja.