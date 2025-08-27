Un catalán opina sobre Madrid y deja a toda la gente sin palabras: "Siempre me ha parecido una ciudad que..."

La rivalidad Barcelona-Madrid va mucho más allá del fútbol. Al parecer, se viene dando un enfrentamiento histórico entre las dos ciudades -que incluso ha salpicado a otras regiones de España en ciertas ocasiones- que abarca ámbitos económicos, culturales y sociales.

Como bien sabemos, la capital tiene una población bastante mayor que Barcelona y una extensión territorial mucho más amplia. Es algo innegable. Ahora bien, siempre se ha dicho en los medios de comunicación que Barcelona es la ciudad que recibe un mayor número de turistas internacionales.

Pese a que ambas ofrecen oportunidades de vida, trabajo y ocio diferentes y que atraen a millones de personas cada año, un tiktoker ha querido preguntar cuál es la opinión de los catalanes sobre Madrid. Y las respuestas no han dejado indiferente a nadie.

El primero que aparece en el vídeo, como era de esperar, se ha referido al fútbol, y en concreto a estos equipos históricos de LaLiga. "Solo he estado un par de veces allí, la gente era maja, pero los madridistas me dan mucha pereza, me dan asco. Veo su campo y me da asco", ha revelado el hombre.

Acto seguido, salen a escena dos chicas jóvenes que manifiestan que los madrileños "son buena gente y realmente son muy amables". Eso sí, no desaprovecha la oportunidad para lanzar un 'dardo' a la entidad madridista, aficionados que no parecen caerles muy bien.

En tercer lugar, se encuentra un adolescente que también ha compartido la opinión de que los habitantes son buena gente, pero que la ciudad, como tal, no le gusta del todo. En cuarto lugar, un joven comparte su experiencia más personal y habla sin tapujos.

"Considero que son gente estupenda. Siempre que he ido allí me han tratado genial y nunca he tenido ningún problema", ha puntualizado. Una declaración que ha compartido la última persona que aparece en el vídeo, el cual hace hincapié, en que siempre le ha parecido una ciudad "súper enérgica".

La pieza audiovisual, como era previsible, se ha viralizado, rápidamente en la red social TikTok, con miles de visualizaciones y algunos comentarios, tanto positivos como negativos.