Ni rodillo quitapelusas ni cinta adhesiva: el sencillo truco que triunfa en España y elimina para siempre las pelotillas de los jerséis

Hay quienes lo llaman "bolitas", otros prefieren denominarlo "pelotillas". Lo cierto es que cuando se encuentran en los jerseys, al menos en España, se convierten en algo muy molesto, debido a que aportan un aspecto de envejecimiento sin importar si la prenda de vestir esta prácticamente nueva o todo lo contrario.

Al parecer, surgen por la fricción y el desgaste de las fibras del tejido, concretamente en materiales sintéticos y mezclas de alta demanda con ciertas lanas. Casi con total seguridad, es uno de los quebraderos de cabeza de los más jóvenes durante los meses de invierno.

En profundidad

Por eso es importante ofrecer soluciones antes de que llegue la época más fría del año. Para prevenirlas, hay que lavar esta ropa con agua fría, usar programas de lavado suaves, lavar las prendas del revés o en bolsas de tela y evitar por completo el secado en secadora a altas temperaturas.

¿Y para eliminarlas para siempre? Pues bien, en numerosas ocasiones se ha recomendado un peine de lana, cinta adhesiva, una piedra pómez o utilizar maquinillas o rasuradoras eléctricas. Pero no parece ser del gusto de todos y hay quienes, en la actualidad, han buscado otras alternativas.

Más detalles

Es el caso de @abetmary, conocida por ser muy activa en redes sociales, sobre todo en TikTok "He probado de todo, el rodillo quitapelusas, el quitapelusas manual...", reconoce de manera contundente en la pieza audiovisual poco antes de confesar su producto estrella: el estropajo almohadilla.

Tan solo hay que pasarlo de arriba hacia abajo repetidamente y queda "genial". "Me impresiona lo bien que queda, cómo sí atrapa las bolitas. He hecho varias pruebas y realmente sí que funciona, se pueden ver las diferencias", puntualiza la tiktoker.

A tener en cuenta

Lo mejor es que se puede encontrar en casi todos los supermercados del país, al ser un producto que se ha puesto de moda este año y promete ser tendencia de cara al final de año. Para los más curiosos, no es muy caro y se adapta a los bolsillos de todo el mundo.

Aunque el vídeo no se ha viralizado en la mencionada red social, la realidad es que ya supera los cientos de reproducciones y muchos usuarios han dado 'me gusta' o se han guardado el vídeo para ponerlo en práctica a corto plazo o recomendarlo a sus amigos.