Estas son las galletas más saludables de España: déjate de marcas del supermercado y sigue la receta de este experto

Independientemente de si el desayuno es la comida más importante del día o no, lo cierto es que tiene una relevancia en nuestro país. Como bien sabemos, es beneficioso porque proporciona energía y nutrientes para comenzar el día, después de un ayuno prolongado y puede ayudar a evitar antojos poco saludables.

Ahora bien, su importancia depende de la calidad de los alimentos ingeridos y del estilo de vida general. Por lo general, un buen desayuno debe incluir alimentos de varios grupos: lácteos (leche o yogur), cereales integrales (avena o pan integral), fruta (fresca o entera) y proteínas (huevos o frutos secos), además de grasas saludables como las del aceite de oliva.

A tener en cuenta

Al parecer, estos componentes aportan energía sostenida, proteínas, minerales, fibra y vitaminas, todo ello muy necesario para empezar el día. Eso sí, hay ciertas personas que son muy clásicos y siguen eligiendo sus galletas preferidas por encima de todo.

Hasta hoy, claro está. Alberto Ugarte, que ha ejercido como cocinero, dietista, asesor de nutrición deportiva y monitor de gimnasio, ha compartido una receta en sus redes sociales (en concreto en TikTok) de las galletas que ha considerado "las más sanas del mundo".

Preparación

"No has comido en tu vida unas galletas más sanas que estas. Si estás hasta las narices de las galletas caseras que saben a cartón, guárdate estas", ha manifestado de manera contundente el experto. Y no es para menos. La preparación es bastante sencilla.

Hay que meter en un bol un huevo, 40 g de aceite, un chorrito de miel, 130 g de avena molida y un toque de canela. Tras una buena mezcla, hay que añadir un poco de chocolate negro troceado, hasta integrarlo todo y tener algo muy compacto. Más tarde, solo queda formar las galletas con la masa y meterlo en el horno 12-15 minutos a 180º.

Más detalles

Tras este proceso, solo queda lo más importante: sentarse en la mesa, hacer una fotografía para el recuerdo y compartirla a familiares y disfrutar. Lo cierto es que es una gran alternativa a los desayunos que estamos acostumbrados, pudiendo ser de gran utilidad para meriendas e incluso snacks.

La publicación, como era de esperar, se ha viralizado rápidamente en la mencionada red social, superando las miles de visualizaciones, 'me gusta' y elementos guardados. Además, un gran número de usuarios ha agradecido esta receta y la han incorporado a su vida cotidiana.