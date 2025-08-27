Muere el empresario Gerardo Guijarro, gerente de Cosgui y Tu Descanso, tras sufrir un accidente haciendo senderismo por los Picos de Europa

El conocido empresario cántabro Gerardo Guijarro González, gerente de las empresas dedicadas al sector del descanso Cosgui y Tu Descanso, falleció a los 64 años el pasado domingo 24 de agosto tras caer por una pendiente mientras realizaba la ruta entre Tresviso y Urdón (Picos de Europa) con un grupo de otras tres personas.

La noticia, que según avanzaba este lunes la Guardia Civil, todo apuntaría a que el fallecimiento se debe a un accidente, ha conmocionado a la población, ya que era uno de los empresarios cántabros más conocidos.

Tal y como informan medios locales, el empresario habría sufrido una fatal caída durante su descenso a Urdón, provocándole el fallecimiento.

Según se ha podido conocer, el Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso en torno a las 19.00 horas del domingo y movilizó hasta el lugar al helicóptero del Gobierno de Cantabria. Una vez en la zona, la médico de la aeronave únicamente pudo confirmar el fallecimiento.

Este martes 27 de agosto se celebra el funeral en funeral en su honor, momento tras el cual se procederá a su inhumación, según informa Esquelas de Cantabria.

Gerardo Guijarro no era solo una de las figuras más influyentes de Cantabria, sino que además era una persona muy querida. Según informa el Diario Montañés, los trabajadores "están consternados por la pérdida de su gerente".