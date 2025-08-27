Meteorólogos piden que nos preparemos para lo que llega este miércoles porque afectará a gran parte del país: "Una vaguada barrerá España con descensos térmicos y tormentas"

Una vaguada asociada a los restos del huracán 'Erin', ya como borrasca, entrará este miércoles por el noroeste de la Península y traerá inestabilidad con tormentas, precipitaciones y descensos térmicos a partir de este miércoles y hasta este viernes, según la predicción del portal meteorológico eltiempo.es.

En profundidad

Por lo tanto, la borrasca ex-Erin llegará a las islas británicas con fuerte viento y a España llegarán algunos de sus frentes y una masa de aire más fría que hará caer las temperaturas estos días.

Eltiempo.es ha recordado que, aunque la tarde del martes ya se produjeron tormentas en algunos puntos del nordeste, los cambios "más importantes" llegarán en las próximas horas, con la entrada de la vaguada, que cruzará la Península entre miércoles y viernes. De esta forma se espera que, entre el miércoles y el jueves, las tormentas se extiendan por muchas regiones del norte y este del país. Asimismo, el viernes comenzarían a remitir.

Estas tormentas serán "especialmente fuertes" en zonas de La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña e interior de la Comunidad Valenciana, según avanza eltiempo.es. También podrían darse más puntualmente en el centro, como en Castilla y León, este de Castilla-La Mancha y en las islas Baleares.

Además, estas tormentas pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento y pueden dejar cantidades de lluvia "importantes", superando los 30-40 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora. Asimismo, hay un aviso naranja activo este miércoles por lluvias y tormentas en Huesca, Zaragoza, Teruel, Lleida y Castellón.

Más detalles

También llegará una masa de aire más fría por el noroeste, con la llegada de la vaguada, que invadirá el país entre el miércoles y el jueves. De esta forma, las temperaturas caerán "en picado" según el día y la zona, ha avanzado eltiempo.es.

Este miércoles también se espera un descenso casi generalizado que afectará sobre todo a la vertiente atlántica. Asimismo, en el sur de Galicia, oeste de Castilla y León, sur de Extremadura y en puntos del Ebro pueden perder entre 6-8ºC.

En cuanto al jueves, los descensos térmicos llegarán al resto del país salvo a las regiones mediterráneas, donde aún continuará el calor. De esta forma, se seguirán superando los 35ºC en el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia y el extremo oriental de Andalucía. El viernes se darán descensos también en esas zonas, ha informado eltiempo.es.

Además, el jueves será el día "más fresco de la semana", con muchas regiones que pueden quedar con máximas por debajo de los 30ºC, entre ellas, un gran número de capitales del norte y centro peninsular.

A tener en cuenta

En lo que respecta al fin de semana, la vaguada ya se habrá alejado de España y la estabilidad aumentará a partir del viernes. En cualquier caso, el fin de semana se seguirán produciendo precipitaciones en el norte peninsular.

Asimismo el viernes volverán de nuevo a subir los termómetros y se espera el calor en la mitad sur del país, con más de 35ºC, es decir, a Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, sur de la Comunidad Valenciana y sobre todo a Andalucía, como ha detallado el portal.