Podólogos de España señalan los mejores calzados para la vuelta al colegio: piden usarlos tras el verano por sus beneficios

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) ha destacado los beneficios del calzado "respetuoso" para los menores pero lo desaconseja en aquellos casos en los que presenten pies valgos o cavos.

En profundidad

Según señala la entidad en un comunicado, con la llegada del fin de las vacaciones, numerosas familias ponen la atención en la 'vuelta al cole' y en todo el material e indumentaria que necesitarán los más pequeños en el nuevo curso.

En este contexto y debido que el calzado es uno de los artículos que más se adquieren en esta etapa, desde el ICOPCV se advierte de que, a la hora de escogerlo, es "muy importante no dejarse llevar por modas y tener en cuenta la propia morfología del pie del menor".

En concreto, desde el ICOPCV se ha señalado que, si bien el calzado "respetuoso" es "muy buena opción", no está recomendado para aquellos pies que tengan necesidades "especiales" como los de los niños que se caen con frecuencia, desgastan más la suela de un lado que de otro o tienen molestias.

Más detalles

"La recomendación de los podólogos es que antes de adquirir el nuevo calzado al inicio del curso, se realice una revisión por parte de un podólogo que evalúe el desarrollo del pie, su marcha, la pisada, la musculatura y el desarrollo del niño y así aconseje sobre el calzado más adecuado para cada caso. Ahora hay una tendencia a creer que el calzado respetuoso es bueno para todos, pero no es así y a veces para introducirlo es necesaria la supervisión de un profesional para ir controlando la evolución del pie", ha explicado Cristina Martínez, podóloga y miembro de la junta directiva del ICOPCV.

Según ha detallado, "el calzado respetuoso es el que imita la forma de andar descalzo. Es flexible, su suela es plana, sin ningún tipo de drop, y no cuenta con refuerzos excesivos por lo que se adapta a la forma natural del pie infantil".

Entre los principales beneficios de este tipo de calzado destaca que favorece el desarrollo muscular y articular del pie, permite la propiocepción (sensibilidad del pie al terreno), evita deformidades que pueden ser causadas por utilizar un calzado rígido o demasiado estrecho y, además, aporta "mayor comodidad y ligereza".

Sin embargo, junto a estos beneficios, desde el ICOPCV se ha señalado que también hay que tener en cuenta que pueden darse algunos "inconvenientes" como que no todos los pies infantiles se benefician por igual del calzado respetuoso, "pueden no ser adecuados para pies con necesidades especiales (como los cavos o valgos), supone un mayor riesgo de padecer lesiones y molestias si no se introduce de forma progresiva y no siempre son tan duraderos para el uso intensivo del cole".

A tener en cuenta

Algunas claves para elegirlo adecuadamente son, en primer lugar, comprobar que realmente es "respetuoso" y para ello ha de tener puntera ancha, suela flexible y contrafuerte inexistente o mínimo, ha precisado.

"Además, hay que probar varios modelos y tallas porque cada niño tiene su forma de pie y es muy importante adaptar el calzado a las necesidades reales del pie en crecimiento", ha especificado Cristina Martínez. Junto a esto, hay que revisar que no tenga costuras internas que puedan molestar, que esté fabricado en materiales naturales como la piel y que favorezca el confort y la durabilidad.

"Por supuesto, durante el curso escolar los padres han de revisar periódicamente el ajuste y estado del calzado no solo por fuera, sino también el interior del mismo para comprobar que se encuentran en buen estado los forros interiores o si hay desgaste de la zona de los dedos o de la plantilla, por ejemplo", ha concluido la podóloga.