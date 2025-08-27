Colas en los supermercados por este invento que soluciona tu verano: cuesta muy poco dinero

Parece que fue hace varios meses, pero la realidad es que sucedió hace varios días: España sufrió la segunda ola de calor de este 2025 del 3 al 18 de agosto. Y no una cualquiera, sino la tercera ola de calor más larga desde 1975. En concreto, 16 días, lo mismo que duraron las de 2003 y 2022.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), estos fenómenos meteorológicos son cada vez más extensos, por lo que más provincias están afectadas cada año, lo que hace que se mantengan todos los valores de la temperatura media de las máximas.

Es más, están sucediendo en provincias y estaciones meteorológicas que antes no las tenían o era muy poco frecuentes. De ahí que no es de extrañar que muchos españoles se vuelvan 'locos' para minimizar el calor en verano: desde comer frutas y verduras frescas, hasta vestirse con ropa ligera y de colores claros, mantenerse bien hidratado...

En el hogar, lo cierto es que podemos bajar la temperatura cerrando persianas y cortinas durante el día, mejorando todo el aislamiento de puertas y ventanas, y ventilando por la mañana -sobre todo durante las primeras horas del día- y la noche, cuando el aire es más fresco.

Pero siempre se vuelve a los clásicos: el aire acondicionado y las ventiladores. Hasta este verano, donde un invento que se está poniendo de moda gracias a las redes sociales y los creadores de contenido promete haber llegado para quedarse a largo plazo.

Se trata de un enfriador de cuello, un dispositivo personal para frenar el asfixiante calor que se coloca alrededor del cuello para proporcionar un efecto refrescante, bien sea mediante un ligero ventilador que genera un aire o mediante un material que absorbe el calor.

Aunque una tiktoker ha compartido que se ha popularizado en Japón, por suerte parece haber llegado a España. Lo mejor es que no requiere pilas ni tampoco un cargador. "Gracias a su diseño ergonómico y envolvente de 360 grados no notarás que llevas nada puesto", se puede leer en la publicación.

Para poner en marcha el collar, tan solo tienes que hacer una de las siguientes alternativas:

Congelarlo durante 5 minutos.

Introducirlo 15 minutos en agua fría.

Meterlo 20 minutos en la nevera.

Ponerlo 20 minutos cerca de un aire acondicionado.

