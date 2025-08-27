Un hombre compra un bolso de segunda mano por 15 euros y su valor se multiplica por 100: "Tenía el tamaño perfecto"

Las aplicaciones de compraventa de productos de segunda mano están en auge, es un hecho. Muchos usuarios buscan en estas plataformas diferentes productos de moda, decoración, tecnología... artículos de todo tipo de sectores se pueden encontrar en muy buen estado, incluso como nuevos, pero con precios mucho más baratos, lo que hace de este modo de compra un atractivo para muchos.

De hecho, en muchas ocasiones, salen historias dignas de contar, sobre todo, de personas que adquirieron un producto de segunda mano a un bajo coste y, con el tiempo, descubren que el valor que tiene el artículo es mucho mayor. Es lo que le pasó a un hombre en Georgia, que adquirió un bolso de segunda mano a un precio de 15,99 dólares (unos 15 euros).

Tras descubrir el valor real del bolso, compartió su experiencia a través de Reddit y, ahora, se ha hecho eco un medio italiano, donde se indica que el hombre apreció que el bolso tenía un tacto diferente, con materiales y detalles que hicieron que pensara que podría valer más de lo que se indicaba en la etiqueta de la tienda de segunda mano.

Un bolso de 2.500 euros

La gran sorpresa llegó cuando, tras comprarlo y llevárselo a casa, descubrió que era un auténtico Louis Vuitton Cabas Piano, un artículo de cuero con monograma que se vende por 2.500 euros en primera mano. De hecho, este tipo de bolsos se suelen vender por cientos de euros en las tiendas de segunda mano.

"El cuero, las costuras y la pátina eran perfectos. Tenía el tamaño perfecto", cuenta en Reddit, donde asegura que estaba buscando un regalo para su esposa que, finalmente, resultó ser más especial de lo que prometía en un principio.

En Reddit, muchos usuarios compartieron y comentaron esta historia, dando la enhorabuena al afortunado por hacerse con este bolso de lujo por tan solo 15,99 dólares, sobre todo, al considerar que estaba en perfecto estado, mientras que otros cuestionaron la autenticidad del producto.