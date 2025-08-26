El poto puede con todo, pero es mejor no dejarlo crecer demasiado: donde ubicarlo en casa y cómo podarlo

El poto (o Epipremnum aureum) es una de las plantas más populares en los hogares por su resistencia, su capacidad de adaptación y su belleza colgante. Pero, aunque muchos celebran que sus tallos crezcan sin parar, tener un poto demasiado largo puede convertirse en un problema estético y de mantenimiento. Así lo explica Álvaro Pedrera, conocido en redes sociales como @ypikue, que comparte consejos prácticos para cuidar y multiplicar tus plantas de forma sencilla y sin gastar dinero.

En uno de sus vídeos, el experto muestra cómo actuar si tu poto ha crecido tanto que empieza a arrastrarse por el suelo o ha perdido densidad en las hojas. Su consejo es claro: no dejes que los tallos cuelguen sin control. Pódalos, y además de conseguir una planta más frondosa, podrás obtener esquejes para crear nuevas macetas.

En profundidad

Aunque el poto es naturalmente una planta trepadora o colgante, cuando los tallos se alargan demasiado, tiende a perder hojas en las zonas medias, lo que le da un aspecto desgarbado. Además, si no se poda de forma regular, el crecimiento se concentra en las puntas y la planta puede perder fuerza visual y vigor.

Los expertos en botánica coinciden en que la poda, cuando se hace bien, estimula el crecimiento de nuevos brotes, mantiene la planta más compacta y permite que siga desarrollándose con fuerza. En concreto, se recomienda no cortar más del 25% de la planta y hacerlo siempre por encima de un nudo, que es la zona por donde nacen hojas y raíces aéreas.

El truco que propone Álvaro Pedrera para aprovechar los tallos podados es muy sencillo. Primero, corta las ramas entre nudos y crea esquejes de dos o tres nudos cada uno. Después, quita las hojas inferiores y deja solo la superior. Coloca los esquejes en un bote con agua limpia, añade una gota de agua oxigenada como enraizante y espera.

Más detalles

En tres o cuatro semanas, esos esquejes desarrollarán raíces. A partir de ahí, puedes plantarlos de nuevo en la misma maceta para que la planta gane densidad o en otras macetas para tener potos nuevos sin gastar un euro.

Además de la poda y la propagación, hay otros factores que influyen en la salud del poto. Una iluminación adecuada (luz abundante, pero indirecta), un riego adaptado a la temporada y un sustrato bien drenado son esenciales para que la planta crezca con fuerza. También se puede colocar un tutor si se prefiere que el poto trepe, lo que favorecerá el desarrollo de hojas más grandes.

